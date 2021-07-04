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Onyekuru için hem Fenerbahçe hem Beşiktaş devrede!

04.07.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın yeni sezonda da kadrosunda düşündüğü Henry Onyekuru Beşiktaş veya Fenerbahçe’ye transfer olabilir.

Onyekuru için hem Fenerbahçe hem Beşiktaş devrede!

Galatasaray'a döneceğine kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Henry Onyekuru konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu, oyuncunun bu takımlardan birine imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

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HENRY ONYEKURU İSTANBUL'DA

Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada futbolcuyla birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek, transferdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.

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HEM FENERBAHÇE HEM BEŞİKTAŞ ÖDEMEYE HAZIR

D'Avila'nın verdiği bilgiye göre, her iki kulüp Monaco'nun talep ettiği 4.3 milyon Euro'yu ödemeye hazır. Onyekuru'nun Şampiyonlar Ligi nedeniyle siyah beyazlı takıma daha yakın olduğu öğrenilirken Monaco ile anlaşan takıma imza atılacak.

Henry Onyekuru, Monaco ile anlaşan Yunanistan'ın Olimpiakos takımını Atina'da yaşamak istemediği gerekçesiyle reddetmişti.

GALATASARAY'A 3 KEZ GELDİ

Henry Onyekuru kiralık olarak çeşitli aralıklarla Galatasaray'da 3 dönem forma giydi. Süper Lig'de 55 karşılaşmaya çıkan Onyekuru, 20 gol attı, 11 asist yaptı.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Henry Onyekuru
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