Opel Corsa yeni nesil modeli ile yola çıkmaya hazırlanıyor

Şimdilerde ise Avrupa’nın en rekabetçi segmentlerinden biri olan “B hatchback” segmentindeki dengeleri değiştirecek bir hamle yapmayı planlıyor; bir dizi kozmetik, dijital ve mekanik yenilikle takviye ettiği segmentteki iddialı oyuncusu Opel Corsa’yı yola çıkarmaya hazırlanıyor.

Bir süre önce Corsa’nın altıncı nesil modelinin geliştirilmesi için hummalı bir mesaiye başlayan Opel, biraz geç de olsa çalışmalarında sona yaklaştı. Opel, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yeni nesil Corsa’nın yaza çıkmadan tanıtılacağını söyledi. Yakın zamanda büyük çapta uluslararası bir otomobil fuarı olmadığını düşünürsek altıncı nesil Opel Corsa’nın lansmanı özel bir etkinlikte yapılacak gibi görünüyor.

Opel Corsa’nın Fransız rakipleri Renault Clio ve Peugeot 208, Mart ayında yeni nesil versiyonları ile Paris’te sergilenirken o ortalarda yoktu; çünkü Opel 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’na bilinmeyen bir nedenden dolayı katılmak istemedi. Dolayısıyla modelini piyasaya sürmeden önce burada alacağı önemli reaksiyonları ölçme fırsatını kaçırdı. Tabii bu Opel için pek de büyük bir kayıp sayılmaz.