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Opel Corsa yeni nesil modeli ile yola çıkmaya hazırlanıyor

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 01.05.2019 08:22 | Son Güncelleme

Uzun yıllar Genaral Motors (GM) bünyesinde faaliyet gösteren Opel, birkaç yıl önce Fransız PSA Group’a devredildi ve bu tarihten itibaren önlenemez bir yükselişe geçti. Peugeot ve Citroen ile iyi bir sinerji yakalayan Opel Avrupa’da hızla ivme kazanmaya başladı.

Opel Corsa yeni nesil modeli ile yola çıkmaya hazırlanıyor

Şimdilerde ise Avrupa’nın en rekabetçi segmentlerinden biri olan “B hatchback” segmentindeki dengeleri değiştirecek bir hamle yapmayı planlıyor; bir dizi kozmetik, dijital ve mekanik yenilikle takviye ettiği segmentteki iddialı oyuncusu Opel Corsa’yı yola çıkarmaya hazırlanıyor.

Bir süre önce Corsa’nın altıncı nesil modelinin geliştirilmesi için hummalı bir mesaiye başlayan Opel, biraz geç de olsa çalışmalarında sona yaklaştı. Opel, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yeni nesil Corsa’nın yaza çıkmadan tanıtılacağını söyledi. Yakın zamanda büyük çapta uluslararası bir otomobil fuarı olmadığını düşünürsek altıncı nesil Opel Corsa’nın lansmanı özel bir etkinlikte yapılacak gibi görünüyor.

Opel Corsa’nın Fransız rakipleri Renault Clio ve Peugeot 208, Mart ayında yeni nesil versiyonları ile Paris’te sergilenirken o ortalarda yoktu; çünkü Opel 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’na bilinmeyen bir nedenden dolayı katılmak istemedi. Dolayısıyla modelini piyasaya sürmeden önce burada alacağı önemli reaksiyonları ölçme fırsatını kaçırdı. Tabii bu Opel için pek de büyük bir kayıp sayılmaz.

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Alman markası yeni nesil Corsa’ya çok güveniyor; onu göz önünde tutmaktan da hiç çekinmiyor. Lansmana sadece birkaç hafta kalmasına rağmen modelin teaser görüntülerini yayımlanmaya devam ediyor. Test sürüşleri ise tam gaz devam ediyor. Yeni Corsa, en son şirketin Almanya’daki Dudenhofen test merkezinde yapılan soğuk hava testleri sırasında görüldü. Tabii her zamanki gibi çok iyi kamufle edilmiş olarak.

Tasarımı hakkında pek fikir sahibi olmasak da yeni Corsa’nın olduğundan çok daha farklı bir görünüme sahip olacağına hiç kuşkumuz yok. -Uzun süre büyük bir titizlikle devam eden bu gizlilik önemlerinin bir anlamı olsa gerek- Teknoloji konusunda ise kuzenlerinden birkaç adım önde olacağından söz ediliyor. Opel bir ara bu konuda “Opel, ürettiği en eğlenceli ve verimli Corsa ile müşterilerinin hizmetinde olacak” şeklinde oldukça iddialı bir açıklamada bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
opel Peugeot

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