'Öpeyim mi?' diyerek yaklaştı! Başka erkeklere de aynı yöntemi uygulamış

İstanbul'da yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre mağaza ve iş yerlerini dolaşarak ürün satma bahanesiyle içeri giren bir kadın, gözüne kestirdiği erkek çalışanları taciz etti. Farklı ilçelerde yaşanan olaylar güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.

İLK OLAY ÜMRANİYE'DE YAŞANDI

Olaylar zincirinin ilk halkası Ümraniye'deki bir atölyede yaşandı. İddiaya göre ürün satmak için iş yerine giren kadın, bir süre sonra içeride çalışan gençle tartışmaya başladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının, erkek çalışana "Destek ol, ne istersen yaparım. Öpeyim mi bir kere? Çok tahrik oldum." dediği duyuldu.

"DOKUNMA BANA" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerde kadının genç çalışana yaklaşarak onu öpmeye çalıştığı, çalışanın ise geri çekilerek "Dokunma bana." diyerek tepki gösterdiği görüldü.

Reddedilmesinin ardından kadının "Of erkek." dediği, tartışmanın büyümesi üzerine genç çalışanın "Çık dışarı. Dışarı çıkar mısın?" diyerek kadını iş yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar da kameralara yansıdı.

Kadının bu sırada "Ay, g...ümü elledi... Tahrik oldum." şeklindeki sözleri ise şaşkınlık yarattı.

BU KEZ ADRES BAYRAMPAŞA OLDU

Ümraniye'deki görüntülerin ardından aynı kadının karıştığı iki farklı olay daha ortaya çıktı.

İddiaya göre şüpheli bu kez Bayrampaşa'daki bir depoya ürün satma bahanesiyle girdi. Burada da çalışanlardan birini dudaklarından öpmeye çalıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜNTÜ DE ORTAYA ÇIKTI

Kadının eylemlerinin Bayrampaşa ile sınırlı kalmadığı öğrenildi. Ortaya çıkan üçüncü görüntüde ise farklı bir esnaf dükkânına girerek bir başka erkek çalışanı da benzer şekilde taciz etmeye çalıştığı görüldü.

Peş peşe gelen taciz videolarının ardından sosyal medyada infial yaşandı.