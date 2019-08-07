Mynet Trend

Oppo A5s Türkiye’de satışa sunuldu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 07.08.2019 09:01 | Son Güncelleme

Türkiye pazarına geçtiğimiz aylarda giriş yapan Oppo firması, yüksek fiyatları ile çok eleştirilmişti. Çinli teknoloji devi Oppo, bugün ise orta segmentte yer alan telefon A5s modelini Türkiye’de satışa sundu. Uygun fiyata büyük ekranlı telefon almak isteyenler A5s’e bayılacak gibi görünüyor.

Oppo A5s Türkiye’de satışa sunuldu

Oppo’nun A5s modelinde 6.2 inç büyüklüğünde 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde 19:9 oranında LCD ekran yer alıyor.Gücünü 2.3 GHz hızında çalışan işlemcilerin oluşturduğu MediaTek Helio P35’ten alan telefonda 3 GB RAM yer alıyor. MicroSD
kart destekli telefonun dahili depolama birimi ise 32 GB büyüklüğünde.

13 Megapiksel f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel f/2.4 diyafram çift kamera kurulumu ile gelen telefonda 8 Megapiksellik f/2.0 ön kamera yer alıyor. Parmak izi okuyucusunu telefonun arka bölümüne yerleştiren Oppo, tek elle kullanımda büyük kolaylıklar sunuyor.

1.899 TL fiyatı ile Türkiye’deki telefon tutkunlarını heyecanlandıracak olan A5s, bakalım Oppo’nun yüzünü güldürebilecek mi?

Yandex Navigasyon kırıp geçiriyor!

Burası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadıBurası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadı
Huawei'nin yeni modeli iddialı geliyorHuawei'nin yeni modeli iddialı geliyor
Huawei kullanıcılarına müjde! İlk defa deneyecekHuawei kullanıcılarına müjde! İlk defa deneyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oppo a5s oppo

En Çok Okunan Trend Haberler

Ailesi sinir krizi geçirdi! Oğlu babasını bu halde buldu!

Ailesi sinir krizi geçirdi! Oğlu babasını bu halde buldu!

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Tüm Türkiye'yi ağlatan olay! Son görüntüleri ortaya çıktı

Tüm Türkiye'yi ağlatan olay! Son görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
LG, IFA 2019 etkinliği için bugün yeni bir duyuru yaptı

LG'den IFA 2019 için yeni duyuru

Ağustos ayında hangi oyunlar çıkacak?

İşte Ağustos'ta çıkacak oyunlar

Journey sonunda iOS platformuna geldi

Büyük bir merakla bekleniyordu! iOS'a geldi

Apple ve Google artık yapmıyor, peki Amazon?

Apple ve Google artık yapmıyor, peki Amazon?

Huawei Mate 30 Pro oldukça iddialı geliyor

Huawei'nin yeni modeli iddialı geliyor

Huawei yeni işletim sistemini ilk defa deneyecek

Huawei kullanıcılarına müjde! İlk defa deneyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.