Oppo A5s Türkiye’de satışa sunuldu

Oppo’nun A5s modelinde 6.2 inç büyüklüğünde 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde 19:9 oranında LCD ekran yer alıyor.Gücünü 2.3 GHz hızında çalışan işlemcilerin oluşturduğu MediaTek Helio P35’ten alan telefonda 3 GB RAM yer alıyor. MicroSD
kart destekli telefonun dahili depolama birimi ise 32 GB büyüklüğünde.
13 Megapiksel f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel f/2.4 diyafram çift kamera kurulumu ile gelen telefonda 8 Megapiksellik f/2.0 ön kamera yer alıyor. Parmak izi okuyucusunu telefonun arka bölümüne yerleştiren Oppo, tek elle kullanımda büyük kolaylıklar sunuyor.
1.899 TL fiyatı ile Türkiye’deki telefon tutkunlarını heyecanlandıracak olan A5s, bakalım Oppo’nun yüzünü güldürebilecek mi?
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