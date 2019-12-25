Oppo A91 özellikleri ile çok ses getirecek

Oppo A91, oldukça büyük bir ekran ile geliyor. Telefonda 6.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor.

Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P70 (4 x 2.1GHz Cortex A73 + 4 x 2GHz Cortex A53) yonga setinden alan telefonda 8

GB RAM bulunuyor.

ARM Mali-G72 MP3 GPU grafik birimi ile akıcı bir oyun deneyimi sunacak olan bu modelde 128 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Tabii bu hafıza microSD kart ile arttırılabiliyor.

Telefonda; 48 Megapiksel + 8 Megapiksel 119 dereceli ultra geniş açılı lens f/2.25 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyafram + 2 Megapiksel macro lens f/2.4 diyaframlı arka kamera yer alıyor.

Dört kamerası ile rakiplerine göz dağı veren Oppo, ekrana entegreli parmak izi okuyucusu ile güvenliği üst seviyeye çıkarıyor.

30W VOOC 3.0 hızlı şarj destekli 4.025 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefonun tek eksi yönü kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkacak olması diyebiliriz. Son olarak telefonun yaklaşık olarak 285 dolardan satışa sunulacağını belirtelim.