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  3. Oppo A91 özellikleri ile çok ses getirecek

Oppo A91 özellikleri ile çok ses getirecek

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi Oppo, 2019’u yeni üst segment telefonu olan Oppo A91 ile kapattı diyebiliriz. İlk olarak 2020’nin ilk ışıklarında Çin’de satışa sunulacak olan bu model ilerleyen aylarda Avrupa ülkelerine de gelecek. Peki, Oppo’nun yeni üst segment telefonu A91 özellikleri ile bizlere neler sunuyor?

Oppo A91 özellikleri ile çok ses getirecek

Oppo A91, oldukça büyük bir ekran ile geliyor. Telefonda 6.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor.

Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P70  (4 x 2.1GHz Cortex A73 + 4 x  2GHz Cortex A53) yonga setinden alan telefonda 8
GB RAM bulunuyor.

ARM Mali-G72 MP3 GPU grafik birimi ile akıcı bir oyun deneyimi sunacak olan bu modelde 128 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Tabii bu hafıza microSD kart ile arttırılabiliyor.

Telefonda; 48 Megapiksel + 8 Megapiksel 119 dereceli ultra geniş açılı lens f/2.25 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyafram + 2 Megapiksel macro lens f/2.4 diyaframlı arka kamera yer alıyor.

Dört kamerası ile rakiplerine göz dağı veren Oppo, ekrana entegreli parmak izi okuyucusu ile güvenliği üst seviyeye çıkarıyor.
30W VOOC 3.0 hızlı şarj destekli 4.025 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefonun tek eksi yönü kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkacak olması diyebiliriz. Son olarak telefonun yaklaşık olarak 285 dolardan satışa sunulacağını belirtelim.

OPPO A91 ÖZELLİKLERİ NELER?

6.4 inç  büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran
8 çekirdekli MediaTek Helio P70 yonga seti (4 x 2.1GHz Cortex A73 + 4 x  2GHz Cortex A53)
ARM Mali-G72 MP3 GPU grafik birimi
8 GB (LPPDDR4x) RAM
128 GB dahili depolama birimi (microSD kart ile 256 GB’a kadar arttırma)
48 Megapiksel + 8 Megapiksel 119 dereceli ultra geniş açılı lens f/2.25 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyafram + 2 Megapiksel macro lens f/2.4 diyafram
16 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera
Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C
30W VOOC 3.0 hızlı şarj destekli 4.025 mAh kapasiteli batarya
Boyutlar: 160.2×73.3×7.9mm
Ağırlık: 172g

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