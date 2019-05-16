Oppo AX7, iPhone X karşısında

iPhone X’te 5.8 inch değerde ekran bulunuyor. Oppo AX7’nin ekranı ise 6.2 inch. Üstelik ekran çerçeve oranı da başarılı.

Pil tarafına bakacak olursak, iPhone X’in 2716, Oppo AX7’nin 4230mAh pili var. AX7, tek şarj ile iPhone X’e kıyasla daha uzun süre kullanım sunabiliyor.

iPhone X’te 12+12 MP, optik görüntü sabitleme özellikli kamera var, önde de 7MP selfie kamerası mevcut. Oppo AX7’de ise, 13MP ve 2MP dual kamera var arkada.

Ön tarafında da 16MP kamera var ve düşük ışık koşullarında kullanabilmeniz için ekran flash’ı da mevcut.

AX7’nin özellikle gün ışığında iyi sonuçlar verdiğini, ön kamerasının da iPhone X’in kamerasını zaman zaman geride bıraktığını söyleyebiliriz.

Tabii ki iPhone X ile AX7’yi bütün hatlarıyla karşılaştırmıyoruz, zira ikisi de farklı seviyelerde ürünler.

Buradaki amacımız, fotoğraf çekmeyi seven ve uygun fiyata yeni bir telefon arayan kullanıcılar için AX7’nin neler sunduğunu gösterebilmek.

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