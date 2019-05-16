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Oppo AX7, iPhone X karşısında

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TEKNOLOJİ  | 16.05.2019 09:08 | Son Güncelleme

Uygun fiyata yeni bir telefon arıyor ve bu telefon ile “iyi fotoğraflar çekebilmeyi” istiyorsanız, belki de Oppo AX7’ye şans vermelisiniz.

Oppo AX7, iPhone X karşısında

iPhone X’te 5.8 inch değerde ekran bulunuyor. Oppo AX7’nin ekranı ise 6.2 inch. Üstelik ekran çerçeve oranı da başarılı.

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Pil tarafına bakacak olursak, iPhone X’in 2716, Oppo AX7’nin 4230mAh pili var. AX7, tek şarj ile iPhone X’e kıyasla daha uzun süre kullanım sunabiliyor.

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iPhone X’te 12+12 MP, optik görüntü sabitleme özellikli kamera var, önde de 7MP selfie kamerası mevcut. Oppo AX7’de ise, 13MP ve 2MP dual kamera var arkada.

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Ön tarafında da 16MP kamera var ve düşük ışık koşullarında kullanabilmeniz için ekran flash’ı da mevcut.

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AX7’nin özellikle gün ışığında iyi sonuçlar verdiğini, ön kamerasının da iPhone X’in kamerasını zaman zaman geride bıraktığını söyleyebiliriz.

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Tabii ki iPhone X ile AX7’yi bütün hatlarıyla karşılaştırmıyoruz, zira ikisi de farklı seviyelerde ürünler.

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Buradaki amacımız, fotoğraf çekmeyi seven ve uygun fiyata yeni bir telefon arayan kullanıcılar için AX7’nin neler sunduğunu gösterebilmek.

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