Oppo AX7’ye yakından bakıyoruz

8.1mm kalınlığında ve 168 gram ağırlığındaki ürünün arka tarafına baktığımızda, “3D kavisli” tasarım söz konusu ve parlak bir cam hissi uyandırıyor. Tabii bu parlak arka yüzey kısa sürede kir ve parmak izi tutabiliyor. Daha sağlam ve temiz bir kullanım için kutuda gelen şeffaf kılıfla kullanmanızı tavsiye ederiz.
Bu arada, incelediğimiz modelin rengi platin altın idi. Bir de sırlı mavi renk seçeneği mevcut. Biz özellikle platin altın modelini beğendiğimizi söyleyebiliriz.
6.2 inch değerde ekranla geliyor
Oppo AX7’nin 6.2 inch değerde in-cell ekranı bulunuyor. 1520 x 720 çözünürlük sunan ekran, gerek iç mekân gerekse de dış mekân kullanımında net görüntüler sunabiliyor. Parlaklık düzeyi de yeterli. Dokunuşlara hızlı cevaplar verebiliyor ve bu büyük ekranı ince çerçevenin de katkısıyla çoğu zaman tek elde rahatlıkla yönetebiliyorsunuz.
Bu arada, Oppo’nun ekran garantisi bu üründe de geçerli. Ürünü aldıktan sonra ilk 6 ay içinde ekran kırılırsa, Oppo’dan size ücretsiz değişim hakkı sunuluyor.
Snapdragon 450 işlemci var
Telefonda Snapdragon 450 işlemci bulunuyor. Giriş seviyesinde konumlandırabileceğimiz bu işlemciye 3GB RAM ve 64GB dahili depolama eşlik ediyor. İsterseniz microSD kart da kullanabilirsiniz.
Android 8.1 işletim sistemi ve Oppo’nun güncel arayüzüne sahip olan telefon, akıcı bir sistem sunuyor. Kullanımı gayet kolay ve özellikle gündelik işlemleriniz, sosyal medya gezintileriniz için iyi bir performans sunuluyor. Tabii Google Play Store’da yer alan pek çok oyun ve uygulamayı da rahatlıkla kullanabilirsiniz, ancak… Özellikle PUBG gibi yüksek grafik kalitesi bulunan ve performans isteyen oyunları AX7’de rahatlıkla oynayabilmeniz zor.
Dual kamera sistemi ve dahası…
Telefonun arka tarafında 13+2MP’den oluşan dual kamera sistemi var. Özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel fotoğraflar, net portreler elde edebilirsiniz. Video tarafında da 1080p video ve hızlı çekim video gibi seçenekleriniz var.
Ön tarafa geldiğimizde, damla çentiğin içine konumlandırılmış 16MP’lik selfie kamera da iyi iş çıkarıyor. Yine düşük ışıklı ortamlar için ekran flash’ından yararlanabilir, isterseniz ön kamerayla da hızlandırılmış videolar çekebilirsiniz.
Tabii ki çeşitli güzellik seviyeleri ve efektler mevcut.
4230mAh pil
Telefonun 4230mAh pili, tek şarj ile normal kullanımda size 2 gün sunuyor. Eğer oyun ve video tarafına biraz daha fazla ilgi gösterirseniz, bu sefer de tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Hızlı şarj var mı diye soracak olursanız, maalesef bulunmuyor.
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