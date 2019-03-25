Oppo AX7’ye yakından bakıyoruz

8.1mm kalınlığında ve 168 gram ağırlığındaki ürünün arka tarafına baktığımızda, “3D kavisli” tasarım söz konusu ve parlak bir cam hissi uyandırıyor. Tabii bu parlak arka yüzey kısa sürede kir ve parmak izi tutabiliyor. Daha sağlam ve temiz bir kullanım için kutuda gelen şeffaf kılıfla kullanmanızı tavsiye ederiz.

Bu arada, incelediğimiz modelin rengi platin altın idi. Bir de sırlı mavi renk seçeneği mevcut. Biz özellikle platin altın modelini beğendiğimizi söyleyebiliriz.

6.2 inch değerde ekranla geliyor

Oppo AX7’nin 6.2 inch değerde in-cell ekranı bulunuyor. 1520 x 720 çözünürlük sunan ekran, gerek iç mekân gerekse de dış mekân kullanımında net görüntüler sunabiliyor. Parlaklık düzeyi de yeterli. Dokunuşlara hızlı cevaplar verebiliyor ve bu büyük ekranı ince çerçevenin de katkısıyla çoğu zaman tek elde rahatlıkla yönetebiliyorsunuz.

Bu arada, Oppo’nun ekran garantisi bu üründe de geçerli. Ürünü aldıktan sonra ilk 6 ay içinde ekran kırılırsa, Oppo’dan size ücretsiz değişim hakkı sunuluyor.