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  4. Oppo Reno 3 neler vaat ediyor

Oppo Reno 3 neler vaat ediyor

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Telefonda 6.4 inç büyüklüğünde 2400x1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü MediaTek’in yeni işlemcisi olan sekiz çekirdekli Dimensity 1000 yonga setinden alan telefonda Mali-G77 MC9 grafik birimi bulunuyor.

Oppo Reno 3 neler vaat ediyor

Çin’de büyük işlere imza atan Oppo, geçtiğimiz aylarda ülkemizde de boy göstermeye başlamıştı. Çinli teknoloji devinin 2019
bitmeden Oppo Reno 3 modelini tanıtacağı uzun süredir konuşuluyordu. 5G desteği ile gelmesi beklenen bu telefon bugün resmi olarak tanıtıldı.

8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi ile gelen Reno3, kutusundan ColorOS 7.0 arayüzlü Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor. 64 Megapiksel + 8 Megapiksel 116 derecelik ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel makro arka kamera ile gelen telefonda 32 Megapiksellik ön kamera bulunuyor.

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusunu barındıran telefonda 5G desteği yer alıyor. 30W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli 4.025 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefon 485 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

OPPO RENO 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.4 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran
Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1000 7nm yonga seti
Mali-G77 MC9 GPU
8GB LPDDR4X RAM
128GB dahili depolama
Android 10 işletim sistemi
64 Megapiksel + 8 Megapiksel 116 derecelik ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel makro arka kamera
32 Megapiksel ön kamera
Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
Boyutlar: 160.3×74.3×7.96mm
Ağırlık: 181g
5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
430W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli 4.025 mAh kapasiteli batarya

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Anahtar Kelimeler:
oppo oppo reno 3

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