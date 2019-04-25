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Oppo Reno ile karşımıza çıktı

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TEKNOLOJİ  | 25.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Çin’in yükselen devi Oppo, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de resmi olarak satışlarına başlamıştı. Çinli dev bugün ise merakla beklenen telefonu Oppo Reno ile karşımıza çıktı. Orta-üst segment kullanıcılara hitap edecek olan Reno modeli bakalım Android tutkunlarına neler sunuyor?

Oppo Reno ile karşımıza çıktı

Reno, 6.4 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüklü AMOLED ekran ile geliyor. 156.6 x 74.3 x 9 mm boyutlarındaki telefon 185 gram ağırlığı ile dikkat çekiyor. Telefonun kalbinde Qualcomm’un 10nm ile üretilen 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 710 yonga seti yer alıyor. Grafik biriminde ise Adreno 616 eşlik ediyor.

6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları ile gelen telefonda 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Çift kamera kurulumu ile gelen telefonda 48 Megapiksel f/1.7 + 5 Megapiksel f/2.0 değerinde lens yer alıyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksellik kamera bulunuyor.

Oppo-Reno

Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkan Reno, 3.765 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Parmak izi okuyucusunun ekranda bulunduğu telefon 499 dolar fiyat etiketine sahip.

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