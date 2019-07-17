Oppo Reno ne kadar sağlam?

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Oppo kısa süre önce Türkiye’de de kurumsal faaliyetlerine start vermişti. Çinli üretici Türkiye pazarına ilk olarak 3 model ile giriş yapmış ve sonradan bu modellere yenilerini eklemişti.

Oppo’nun ülkemizde satışa sunduğu son modellerden biri de Reno olmuştu. Oppo Reno teknik özellikleri itibariyle üst segmente hitap eden bir cihaz. Uçtan uca ekranı ve pop-up kamerasıyla tasarımsal anlamda sınıfındaki cihazlardan ayrılan Reno, geçtiğimiz gün JerryRigEverything isimli YouTube kanalına konuk oldu.

Videoda da görüldüğü üzere Oppo Reno, kısmen de olsa sağlam bir yapıya sahip. Özellikle Çinli üreticinin ekran tarafında başarılı bir işçilik çıkardığını söylemek mümkün.

Malum, önceki Oppo modelleri aynı kanalın sağlamlık testlerinde bu kadar başarılı bir performans sergilememişti. Bu bağlamda bakıldığında Reno’nun pek çok kardeşinden daha dayanıklı olduğu söylenebilir.

Reno modeli ile ilgili sağlamlık testi videosuna buradan göz atabilirsiniz.

