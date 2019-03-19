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Oppo Reno tasarımıyla büyüleyecek

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TEKNOLOJİ  | 19.03.2019 10:02 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan Oppo, ekran gövde oranıyla kafayı bozmuş durumda. Daha önce de ekran gövde oranı yüzde 90’ın üzerinde modellerle karşımıza çıkan Çinli üretici, bu sefer çerçeveleri yok denecek kadar ince olan bir telefon geliştiriyor.

Oppo Reno tasarımıyla büyüleyecek

Oppo Reno hakkındaki ilk söylentiler geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Samsung’un kısa süre önce tanıttığı S10 modellerinde tercihlediği yeni AMOLED panellerini kullanacak olan Oppo Reno, tasarımıyla da fark yaratacak.

Çinli üreticinin önde gelen isimleri telefon hakkında hayli heyecanlı görünüyor. Zira iddialara bakacak olursak, Oppo Reno yüzde 93.1’lik ekran gövde oranına sahip olacak. Bu durumda Reno’nun çerçevelerinin yok denecek kadar incel olacağını söyleyebiliriz.

Ekran gövde oranının bu kadar yüksek olması, telefonda herhangi bir çentik ya da kamera deliğinin bulunmadığının da bir göstergesi. Peki kamera deliği ya da çentik yoksa, kamera ve sensorler nereye yerleştirilecek? Böyle bir durumda Oppo’nun iki şansı var.

Birincisi kameranın sürgülü bir sistem ile kasa içerisinde gizlenmesi. Zaten bunu daha önce de yaptılar.

İkincisi ise kamera ve sensorlerin ekran altına kaydırılması. Henüz bunu yapan bir üretici mevcut değil. Oppo’nun da mevcut şartlar altında çok fazla şansı varmış gibi görünmüyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon

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