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Oppo Reno ve Reno 10x Zoom Edition Modelleri Tanıtıldı!

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TEKNOLOJİ  | 11.04.2019 06:56 | Son Güncelleme

Oppo, Pekin'de düzenlediği bir etkinlikte yeni Oppo Reno ve Reno 10x Zoom Edition modellerini tanıttı.

Oppo Reno ve Reno 10x Zoom Edition Modelleri Tanıtıldı!

Oppo Reno

Oppo Reno, 6.4 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla geliyor. Ekranda Full HD+ çözünürlük sunan Oppo, çerçevesiz bir tasarım sunuyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisinden alan akıllı telefon, grafik gücünü de Adreno 616 GPU'sundan alıyor.

Telefonun arka tarafında çift kamera sistemi yer alıyor. Sistem, 48 MP çözünürlük sunan ana kamera ve 5 MP çözünürlük sunan ikinci kameradan oluşuyor. Telefonun ön tarafındaki kamera ise 16 MP çözünürlüğünde.

VOOC 3.0 hızlı şarj desteğiyle gelen Oppo Reno'nun batarya kapasitesi 3765 mAh. 6 GB / 128 GB, 6 GB / 256 GB ve 8 GB / 256 GB RAM ve depolama seçenekleriyle gelen yeni akıllı telefon ilk olarak 19 Nisan'da Çin'de piyasaya sürülecek.

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Oppo Reno 10x Zoom Edition

Tanıtılan diğer model ise Reno 10x Zoom Edition oldu. Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alan telefon, özellikle gelişmiş kamera sistemiyle öne çıkıyor. Telefonun arka kısmında yer alan üçlü kamera sistemi, 48 + 13 + 8 MP çözünürlük sunuyor. Optik görüntü sabitleme teknolojisiyle dikkat çeken kameralar, LED flaş ve lazer otomatik netleme olanaklarını da sunuyor. Öte yandan arka taraftaki 13 MP'lik kamera 10x hibrit yakınlaştırma özelliğiyle geliyor.

8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama seçeneği sunan Reno 10x Zoom Edition, 4065 mAH kapasiteli bataryasıyla da dikkat çekiyor. Telefon, Reno modeli gibi VOOC 3.0 hızlı şarj desteğine de sahip.

Yeni modellerin fiyat seçeneklerine ise aşağıdan göz atabilirsiniz.

Reno:

6 GB RAM + 128 GB depolama - 446$
6 GB RAM + 256 GB depolama - 491$
8 GB RAM + 256 GB depolama - 536$

Reno 10x Zoom Edition:

6 GB RAM + 128 GB depolama - 595$
6 GB RAM + 256 GB depolama - 670$
8 GB RAM + 256 GB depolama - 715$

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Anahtar Kelimeler:
Oppo Reno Pekin reno

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