OPPO Reno Z Türkiye’de satışa çıktı

Reno Z, yenilikçi ve estetik bir tasarımla, en son teknolojileri ve olağanüstü fotoğrafçılık özelliklerini bir araya getiriyor. Reno Z, 6.4 inç büyüklüğündeki etkileyici su damlası ekranı, 48 MP + 5 MP çift kamerası, 32 MP selfie kamerası ve yeni Ekran Parmak İzi Kilidi gibi özelliklerle geliyor.

KAMERA

Reno Z, arka kısımda 48 MP ana sensör ve 5 MP derinlik sensörü taşıyan çift kamera düzeneğine sahip. 48 MP kamera, 1/2 inç Sony IMX586 sensörü, bir F1.7 diyafram açıklığı ve 6P lens özelliklerini taşıyor. Bu özellikler herkesin profesyonel kalitede gündüz ve gece çekimleri yapmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca, tamamen yeni Ultra Gece Modu 2.0, kompozit çoklu kare gürültü azaltma ve çoklu kare HDR teknolojisi sayesinde görüntülerin netliğini ve parlaklığını artıyor. Bu, Reno Z'nin optimize edilmiş cilt tonu efektleri sunmasını ve gerçekçi resimler elde etmek için yüzleri ve arka planları ayrı ayrı işlemesini sağlıyor.

Reno Z sadece arka kamerasıyla mükemmel manzaralar çekmiyor. Aynı zamanda selfie kamerasıyla da harikalar yaratıyor telefon. Reno Z’nin gelişmiş ön kamerası, her ayrıntıyı yakalamak için etkileyici 32 MP sensör, F2.0 diyafram ve 5P lens barındırıyor. Standart 80 derecelik geniş açı ile Reno Z kolayca daha geniş selfie çekimleri yapmanıza yardımcı oluyor. 32 MP selfie kamerası ayrıca, selfie fotoğraflarının doğal renkler ve ten tonlarıyla çıkmasını sağlayan OPPO Portre Modu 2.0'ı da destekliyor.