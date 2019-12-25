Oppo Reno2 Z kamera performansı ile göz dolduruyor

Evet, ürünün arka tarafına baktığımızda, 4 kameradan oluşan özel bir sistemle karşılaşıyoruz. Yapay zekâ desteğinin de sunulduğu bu sistem, pek çok ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabiliyor. Öncelikle 48MP değerde ana kamera, net detaylar için ideal. Düşünsenize, bu kamerayla çekeceğiniz bir fotoğrafı daha sonra isterseniz gerçek bir poster olarak bastırabilirsiniz.
8MP değerde kamera ise, 119 derecelik geniş açılı çekimler için ideal. Oppo Reno2 Z ile yalnızca bokeh efektli fotoğraflar değil, aynı zamanda bokeh efektli videolar da çekebiliyorsunuz. Hem ön hem de arka tarafta bu imkânlar sunulmuş durumda ve ortaya güzel sonuçlar çıkıyor.
48 ve 8MP’lik kamera ikilisine ek olarak 2+2MP’lik kameralar da mevcut. Dedik ya, bokeh efekti de önemli.
Oppo, arka kamera sisteminde elektronik görüntü sabitleme sistemini de kullanıyor. Bu sayede, hareketli video çekimlerinizde
de sarsıntılar büyük ölçüde ortadan kalkıyor ve daha net görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ek olarak, video tarafında ultra
geniş açılı çekim seçeneği bulunmakta ve pek çok farklı görüntü filtresini de kullanabiliyorsunuz.
1080p 60 FPS ve 4K video çekim seçenekleri bulunan telefon, aynı zamanda ağır çekim ve zaman atlaması video modlarını da bünyesinde barındırıyor.
Kameralar özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel sonuçlar verirken, düşük ışık şartlarında da gece çekim modundan
faydalanabiliyorsunuz. Burada birkaç saniye beklemeniz gerekiyor, ama pek çok rakibe kıyasla daha renkli ve net gece çekimlerine erişebiliyorsunuz.
Ön tarafa geldiğimizde, Pop-up mekanizmalı 16MP kamerayla karşılaşıyoruz. Bu kamera da selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için yeterli performans sunuyor. İsterseniz bokeh efektli videolar çekin, isterseniz de zaman atlamalı videolar… Tabii pek çok güzelleştirme efekti ve filtreler ön kamera da yer alıyor.
Selfie kameranın pop-up sisteminin gayet dayanıklı olduğunu, düşmelere karşı otomatik olarak kapanabildiğin ve yıllar boyunca sorunsuz kullanılabileceğini de belirtelim.
Oppo Reno 2 Z’nin kamera performansını görmek içinburaya tıklayınız
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