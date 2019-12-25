Oppo Reno2 Z kamera performansı ile göz dolduruyor

Evet, ürünün arka tarafına baktığımızda, 4 kameradan oluşan özel bir sistemle karşılaşıyoruz. Yapay zekâ desteğinin de sunulduğu bu sistem, pek çok ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabiliyor. Öncelikle 48MP değerde ana kamera, net detaylar için ideal. Düşünsenize, bu kamerayla çekeceğiniz bir fotoğrafı daha sonra isterseniz gerçek bir poster olarak bastırabilirsiniz.

8MP değerde kamera ise, 119 derecelik geniş açılı çekimler için ideal. Oppo Reno2 Z ile yalnızca bokeh efektli fotoğraflar değil, aynı zamanda bokeh efektli videolar da çekebiliyorsunuz. Hem ön hem de arka tarafta bu imkânlar sunulmuş durumda ve ortaya güzel sonuçlar çıkıyor.

48 ve 8MP’lik kamera ikilisine ek olarak 2+2MP’lik kameralar da mevcut. Dedik ya, bokeh efekti de önemli.

Oppo, arka kamera sisteminde elektronik görüntü sabitleme sistemini de kullanıyor. Bu sayede, hareketli video çekimlerinizde

de sarsıntılar büyük ölçüde ortadan kalkıyor ve daha net görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ek olarak, video tarafında ultra

geniş açılı çekim seçeneği bulunmakta ve pek çok farklı görüntü filtresini de kullanabiliyorsunuz.