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Oppo RX17 Pro’nun kutusundan neler çıkıyor

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TEKNOLOJİ  | 25.01.2019 08:56 | Son Güncelleme

Çinli elektronik üreticisi Oppo, kısa süre önce ülkemiz Türkiye’de resmi faaliyetlerine başladı ve güncel akıllı telefon modelleriyle teknoloji severleri bekliyor. Bu videomuzda, firmanın iddialı ürünlerinden olan Oppo RX17 Pro’nun kutu açılışını gerçekleştiriyoruz.

Oppo RX17 Pro’nun kutusundan neler çıkıyor

Oppo RX17 Pro, 6.4inch değerde ekrana sahip. Cihazın ön kısmında fiziksel tuş bulunmuyor ve oldukça ince bir çerçevesi var. Arka tarafına baktığımızda, ışığa göre tonları değişen renklerde, pürüzsüz bir tasarım çizgisi var. Tabii 3 kameralı ana kamera sistemi de gözlerden kaçmıyor.

Snapdragon 710 çipsetine sahip olan cihaz, Android 8.1 işletim sistemine sahip. Muhtemelen yakın zamanda bir güncelleme alacaktır. Pil tarafına baktığımızda ise hızlı şarj destekli 3700mAh pil mevcut.

Oppo RX17Pro’nun ülkemizde 4999 TL’lik satış fiyatı bulunuyor. Ayrıca, ilk 6 aylık süreçte cam kırılması yaşanırsa bu da garanti kapsamında değiştirilebiliyor. Ürünün incelemesiyle yakında karşınızda olacağız.

Kutu açılış videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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oppo akıllı telefon

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