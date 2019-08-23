Opto Mechanic Switch sistemli klavye

Ürünü USB aracılığıyla PC’nize bağladığınızda, ilk etapta tuşların altında yanıp sönen rengarenk aydınlatma sistemi dikkatinizi çekiyor, ki pek çok oyuncu da bu detayları seviyor, çeşitli düzenleme ve özelleştirmeler yapıyor. Siz de isterseniz Razer’ın henüz beta aşamasında olan Synapse 3 yazılımını indirip kullanabilirsiniz.

İnceleme için elimize ulaşan klavyede Türkçe karakterlerin bulunmadığını belirtelim. Bir kullanıcı olarak bu benim için sorun değil, ancak Enter tuşunun ufak boyutlarda tasarlanması ilk etapta beni biraz zorladı doğrusu. Öte yandan tuşlar, stabil tasarımları sayesinde rahat bir basış hissi veriyor.

Evet, sade bir görüntüye sahip olduğunu söyledik. Peki bu klavyeyi diğer klavyelerden ayıran en önemli özellik nedir diye soracak olursanız, Razer’ın kullandığı yeni teknolojilerden olan Opto Mechanic Switch sisteminden söz edebiliriz.

Bildiğiniz gibi oyuncular için mekanik klavyeler çok önemli. Ne kadar hızlı hamle yapar ve bu hamleleriniz de klavye aracılığıyla dijital ortama ne kadar hızlı aktarılırsa o kadar iyi. İşte Razer’ın Opto Mechanic sistemi, mekanik klavye kavramına yeni bir boyut katıyor. Zira bu mekanizmanın içinde optik ışık sensörü yer alıyor ve siz tuşa basar basmaz sistem işliyor. Razer, bu yeni sistemin diğer mekanik klavyelere kıyasla daha hızlı çalıştığını ve bu sayede daha iyi oyun performansının mümkün olduğunu belirtiyor.