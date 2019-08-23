Opto Mechanic Switch sistemli klavye

Ürünü USB aracılığıyla PC’nize bağladığınızda, ilk etapta tuşların altında yanıp sönen rengarenk aydınlatma sistemi dikkatinizi çekiyor, ki pek çok oyuncu da bu detayları seviyor, çeşitli düzenleme ve özelleştirmeler yapıyor. Siz de isterseniz Razer’ın henüz beta aşamasında olan Synapse 3 yazılımını indirip kullanabilirsiniz.
İnceleme için elimize ulaşan klavyede Türkçe karakterlerin bulunmadığını belirtelim. Bir kullanıcı olarak bu benim için sorun değil, ancak Enter tuşunun ufak boyutlarda tasarlanması ilk etapta beni biraz zorladı doğrusu. Öte yandan tuşlar, stabil tasarımları sayesinde rahat bir basış hissi veriyor.
Evet, sade bir görüntüye sahip olduğunu söyledik. Peki bu klavyeyi diğer klavyelerden ayıran en önemli özellik nedir diye soracak olursanız, Razer’ın kullandığı yeni teknolojilerden olan Opto Mechanic Switch sisteminden söz edebiliriz.
Bildiğiniz gibi oyuncular için mekanik klavyeler çok önemli. Ne kadar hızlı hamle yapar ve bu hamleleriniz de klavye aracılığıyla dijital ortama ne kadar hızlı aktarılırsa o kadar iyi. İşte Razer’ın Opto Mechanic sistemi, mekanik klavye kavramına yeni bir boyut katıyor. Zira bu mekanizmanın içinde optik ışık sensörü yer alıyor ve siz tuşa basar basmaz sistem işliyor. Razer, bu yeni sistemin diğer mekanik klavyelere kıyasla daha hızlı çalıştığını ve bu sayede daha iyi oyun performansının mümkün olduğunu belirtiyor.
Bitmedi, az evvel klavyenin dayanıklı olduğundan da söz etmiştik ya, şimdi biraz daha detay verelim isterseniz. Daha hafif dokunuşlarla bile daha stabil sonuçlar verebilen klavye, 100 milyon basışa kadar dayanıklı, ki bu da standart bir mekanik sistemden 2 katı daha uzun ömür demek.
Ürünü kullandığım süreç boyunca hem konfor hem de hız olarak Huntsman’dan fazlasıyla memnun kaldık. Tabii ufak boyutlarda tasarlanan Enter tuşunu saymazsak. Oyunlar için gerçekten başarılı bir klavye. FPS oyunlarını göz önüne alalım.Özellikle jarjör değişimi, silahlar arası geçişlerdeki süreç çok önemlidir. Ne kadar kısa olursa o kadar iyi. Adeta saliselerle yarışıyorsunuz ve burada Huntsman adeta hayat kurtarıyor. Strateji ve online RPG’lere geldiğimizde ise, aynı anda birden fazla tuşa basarak (En fazla 10 tuşa kadar) mekaniklerinizi rahatlıkla ve hızlıca düzenleyebiliyorsunuz. Bu da karmaşayı önlediği gibi en kısa sürede önlemler almanızı sağlıyor.
Unutmadan, Razer Huntsman’ın bir de “Elite” versiyonu bulunmakta. Bu versiyonda da Opto Mechanic Switch kullanılıyor, ama tabii farklar var. Bunları da daha gelişmiş bir aydınlatma sistemi, sağ üst tarafta konumlandırılan medya tuşları ve manyetik bilek altlığı olarak sıralayabiliriz.
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