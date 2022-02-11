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Öpüşme krizi! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın ayrılık nedenine Demet Akalın'dan ilginç yorum

11.02.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın ayrılık nedeninin güzel oyuncunun Yargı dizisinde rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile öpüşmesi olduğu iddia edildi. Bu haberi gören Demet Akalın yakın arkadaşı Alişan'ın linç yemesini hatırlattı.

Öpüşme krizi! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın ayrılık nedenine Demet Akalın'dan ilginç yorum

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, yaklaşık 7 aydır kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. İddialara göre ayrılık sebebi ise Pınar Deniz'in Yargı'daki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile öpüşmesi... Aşıklar Instagram'dan da birbirini takibi bırakınca sosyal medyada gündem oldu.

Öpüşme krizinin ayrılık getirmesi haberine Demet Akalın sessiz kalmadı. Yiğit Kirazcı'nın Pınar Deniz'in rol arkadaşıyla öpüşme sahnelerinin artmasını kıskanması iddialı Akalın Alişan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayı hatırlatmasına sebep oldu.

Ekran Alıntısı

Akalın paylaşımında "E Alişan'ı linç ettiniz" dedi.

Alişan şu sıralar boşanmak üzere olduğu iddia edilen Buse Varol'u seçmesinin sebebinin dizilerde öpüşmemesi olduğunu söyleyince tepki çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz
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