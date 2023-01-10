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  4. Öpüşürken dili kopan Ciciş Ceyda Ersoy hastanelik oldu! 'Of ya çok acıyor...'

Öpüşürken dili kopan Ciciş Ceyda Ersoy hastanelik oldu! 'Of ya çok acıyor...'

10.01.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, öpüşürken dilinin koptuğunu söyleyerek o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ceyda Ersoy'un paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ceyde Ersoy, paylaşımına 'Bir tane normali beni bulmaz, bay bay canım uzak dur benden' notunu düştü.

'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, hastaneden paylaşımda bulundu. Ersoy, "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba?" diye sordu ve "Off ya! Çok acıyor çok!" dedi.

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Ersoy, daha sonra da 'şaka ötesi' diyerek diline dikiş atılırken kaydettiği videoları paylaştı.

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"ÖPÜŞMEYİ Mİ BİLMİYOR YA DA SAPIK MI?"

"Bi tane normali bulmaz beniz zaten. Trajikomik. Bay bay canım uzak dur benden" diyerek yayınladığı videoda Ersoy şunları söyledi: Arkadaşlar iyiyim sağolun geçmiş olsun dilekleriniz için. Dikildi şu an. Maalesef talihsiz bir olay geldi başıma. Çok iyi tanıyamamışım demek ki. Bir ay öpüşmemiştik ama. Öpüşmeyi mi bilmiyor anlamadım ya da sapık mı? Size bir tavsiye akrep burçlarına selam bile vermeyin.

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Ceyda Ersoy ciciş

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