Öpüşürken dili kopan Ciciş Ceyda Ersoy hastanelik oldu! 'Of ya çok acıyor...'

'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, hastaneden paylaşımda bulundu. Ersoy, "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba?" diye sordu ve "Off ya! Çok acıyor çok!" dedi.

Ersoy, daha sonra da 'şaka ötesi' diyerek diline dikiş atılırken kaydettiği videoları paylaştı.

"ÖPÜŞMEYİ Mİ BİLMİYOR YA DA SAPIK MI?"

"Bi tane normali bulmaz beniz zaten. Trajikomik. Bay bay canım uzak dur benden" diyerek yayınladığı videoda Ersoy şunları söyledi: Arkadaşlar iyiyim sağolun geçmiş olsun dilekleriniz için. Dikildi şu an. Maalesef talihsiz bir olay geldi başıma. Çok iyi tanıyamamışım demek ki. Bir ay öpüşmemiştik ama. Öpüşmeyi mi bilmiyor anlamadım ya da sapık mı? Size bir tavsiye akrep burçlarına selam bile vermeyin.





