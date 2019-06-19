Orada yasaklandı! Artık kadınlar bu şekilde gösterilmeyecek

Çocuk bezini değiştiremeyen erkekler, temizlik yapan kadınlar, araba park etme konusunda sıkıntı yaşayan kadınlar… Cinsiyetçi klişelerle bezenmiş bu reklam sahneleri artık İngiltere’de yasak. Ülkenin reklam sektörünü denetleyen Reklam Standartları Kurumu (ASA) aralık ayında yaptığı değişiklikleri açıklarken erkekler ve kadınlarla ilgili kalıplaşmış özellikleri gösteren reklamları engelleyeceklerini belirtti.

Bu tartışma 2015 yılına kadar uzanıyor. Bir protein markasının reklamlarında bikini giymiş kadın mankenin fotoğrafı yer alıyordu. Bu reklam, sosyal açıdan olumsuz olduğu gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Reklamın afişlerinin kaldırılması için Change.org’da bir imza kampanyası başlatıldı ve 70 bin kişi tarafından imzalandı.

Cinsiyetçi altyapısı olan görüntüler bu reklamla sınırlı değil. Kurum, rahatsız edici gördüğü afişleri de yasaklıyor. ASA, “sağlıksız derecede ince” görünen bir model kullandığı için Gucci’ye ve kadının bacaklarını arabanın altında gösterdiği ve afişin üzerine “çekici servis” yazdığı için ise Porsche’ye yasaklar getirmişti.