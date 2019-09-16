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Ordu'da firavun heykeli ele geçirildi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan firavun heykeli ele geçirildi. Maddi değerinin yüksek olduğu tahmin edilen Firavun heykelinin kalker taşına işlendiği görülürken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da firavun heykeli ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mısır'da milattan önceki yıllarda hüküm sürmüş firavunun kalker taşına işlenmiş heykelinin el değiştireceği bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi.

Heykelin Ünye'nin Hızarbaşıgünlük Mahallesi'nde N.K. adlı kişinin elinde olduğunu öğrenen Jandarma, gece yarısı eve baskın düzenledi. Operasyonda heykel ile birlikte şüpheli N.K. gözaltına alındı. Maddi değerinin yüksek olduğu ifade edilen heykelin, gerçek değerinin yapılacak incelemeler sonunda belirleneceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
ordu firavun heykeli

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