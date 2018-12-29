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Ordu'da üşüyen köpek dolmuşa sığındı

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YAŞAM  | 29.12.2018 00:38 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde soğuktan üşüyen ve bir dolmuşa binen köpek, dolmuş şoförünün yanında son durağa kadar yolculuk yaptı.

Olay, Yeşil Hat dolmuşu güzergahında meydana geldi. Atatürk Mahallesi üzerinde dolmuş şoförlüğü yapan Uğur Şen (40), durakta yolcu bıraktığı sırada koşarak araca binen bir köpek ayaklarının yanına oturdu. Şoförün indirmeye çalışmasına rağmen inmemekte direnen köpek, yolcuların şaşkın bakışları arasında son durağa kadar yolculuğuna devam etti.

Üşümüş ve korkmuş görünen köpeğin ayaklarının yanına oturduğunu gören şoför ve yolcular şaşkınlığını gizleyemedi.

Olay anını anlatan şoför Uğur Şen, "Yolcu indiriyordum. O sırada tam kapı kapanırken köpek hızlı bir şekilde ayaklarımın yanına oturdu. İlk önce ben de şaşırdım bir anda ne oluyor diye. Anladığım kadarıyla hem aç hem de korkmuş görünüyor. İndirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Son durağa kadar benimle gelmesinden sonra karnını doyuracağım" dedi.

(İHA)

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ordu Ünye üşüyen köpek köpek Dolmuş

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