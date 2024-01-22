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Ordu'da fındığın kilogramı 110 liradan işlem görüyor

AA AA
22.01.2024 13:50 | Son Güncelleme:
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Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 110 liradan işlem görüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, sezona 65 liradan başlayan fındık fiyatının kademeli olarak yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Fındık fiyatının ocak ayının ilk haftası itibarıyla yeniden yükselişe geçtiğini belirten Soydan, "Fındık fiyatları yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda serbest piyasada 105 liradan işlem gören fındığın kilogramı bugün itibarıyla 110 liraya yükselmiş durumda." dedi.

Soydan, fiyatların bundan sonra da artabileceğini ifade ederek, deposunda fındığı olanlardan pazara ihtiyaçları kadar ürün getirmelerini istedi.

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