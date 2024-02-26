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Ordu'da fındığın kilogramı 120 liradan işlem görüyor

AA AA
26.02.2024 12:23
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Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 120 liradan işlem görüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, Ordu'da serbest piyasada fındık fiyatının yükselişini sürdürdüğünü söyledi.

Sezona 65 liradan başlayan fındık fiyatının kademeli olarak yükselmeye devam ettiğini aktaran Soydan, geçen hafta 115 liradan işlem gören fiyatın 5 lira daha artış gösterdiğini ifade etti.

Soydan, 50 randımanlı fındığın fiyatının serbest piyasada 120 liraya kadar çıktığını belirterek, "Bu yükseliş fiyatların daha da artacağına işaret etmektedir. Şu anda fiyatların nereye kadar yükseleceğini bizde ön göremiyoruz. Ancak deposunda fındık olan üreticilerimiz bu artıştan son derece memnun." dedi.

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fındık Ordu TZOB fiyat

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