Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları kimler?

Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini, Necati Akpınar'ın ise yapımcılığını üstlendiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi, eğlenceli konusuyla sinema severlerin araştırdığı filmler arasında bulunuyor. Peki Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları, konusu ve detayları...

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yapım yılı 2018 olan film 1 Şubat 2019 tarihinde vizyona girmişti. 114 dakika süren ve aksiyon, komedi türünde çekilmiş olan film için ₺ 35.000.000 bütçe kullanılmıştı. Organize İşler Sazan Sarmalı'nda Yılmaz Erdoğan hem yönetip hem de başrolünü oynamıştır. İstanbul'da çekilen bir dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı filmin başlangıçta vizyon tarihi 4 Ocak 2019 olarak belirlenmişti fakat 1 Şubat'ta vizyona girmişti. 15 Şubat'tan itibaren ise Netflix'te yayınlanmaya başladı.

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI KONUSU NE?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu edinmekte. İstanbu'da organize işler tam gaz sürmektedir. Asım Noyan, senlerdir söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla çeşitli insanları dolandırmaya devam etmektedir. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ile çetesi, bu defa “sazan sarmalı” olarak isimlendirdikler bir üç kağıda bulaşırlar. Dolandırıcılar kralının kızı Nazlı dolandırılır ve Asım Noyan ilçe ekibi acilen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmek için uğraşsa da, kendisini aniden sazan sarmalının içerisinde bulacaktır.