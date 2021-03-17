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Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları kimler?

17.03.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi, eğlenceli konusuyla sinema severlerin araştırdığı filmler arasında geliyor. Peki Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman çekildi? İşte Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve detayları...

Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini, Necati Akpınar'ın ise yapımcılığını üstlendiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi, eğlenceli konusuyla sinema severlerin araştırdığı filmler arasında bulunuyor. Peki Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları, konusu ve detayları...

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yapım yılı 2018 olan film 1 Şubat 2019 tarihinde vizyona girmişti. 114 dakika süren ve aksiyon, komedi türünde çekilmiş olan film için ₺ 35.000.000 bütçe kullanılmıştı. Organize İşler Sazan Sarmalı'nda Yılmaz Erdoğan hem yönetip hem de başrolünü oynamıştır. İstanbul'da çekilen bir dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı filmin başlangıçta vizyon tarihi 4 Ocak 2019 olarak belirlenmişti fakat 1 Şubat'ta vizyona girmişti. 15 Şubat'tan itibaren ise Netflix'te yayınlanmaya başladı.

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI KONUSU NE?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu edinmekte. İstanbu'da organize işler tam gaz sürmektedir. Asım Noyan, senlerdir söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla çeşitli insanları dolandırmaya devam etmektedir. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ile çetesi, bu defa “sazan sarmalı” olarak isimlendirdikler bir üç kağıda bulaşırlar. Dolandırıcılar kralının kızı Nazlı dolandırılır ve Asım Noyan ilçe ekibi acilen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmek için uğraşsa da, kendisini aniden sazan sarmalının içerisinde bulacaktır.

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
Ezgi Mola (Lerzan Berrak)
Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)
Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)
Bensu Soral (Nazlı Noyan)
Güven Kıraç
Ekin Türkmen
Ata Demirer
Mahir İpek
Okan Çabalar
Ahmet Mümtaz Taylan
Atakan Çelik
Erdem Baş
Ersin Korkut

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Yılmaz Erdoğan Ezgi Mola Kıvanç Tatlıtuğ
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bırakın batsın sanatiniz rexilliklerinizi toplumun ahlgini bozmayın

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