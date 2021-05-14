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Organize İşler filmi ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

Seo Editör-4 Seo Editör-4
14.05.2021 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan'ın filmi Organize İşler'in oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Demet Akbağ gibi usta oyuncular yer alıyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir beğeni ile izlenen Organize İşler filminin ne zaman ve nerede çekildiği merak ediliyor. İşte, detaylar...

Organize İşler filmi ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

2005 yılında vizyona giren Organize İşler filminin ne zaman ve nerede çekildiği araştırılıyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen komedi filmi Organize İşler uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Peki, Organize İşler ne zaman ve nerede çekildi? İşte, ayrıntılar...

ORGANİZE İŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Organize İşler filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde, Beykoz'da ve İzmir Ege mahallesinde gerçekleşmiştir.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ KONUSU

Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
Tolga Çevik (Süpermen Samet)
Demet Akbağ (Nuran Ocak)
Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)
Özgü Namal (Umut Ocak)
Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)
Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)
Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)
Öner Erkan (Silvio)
Ebru Akel (Nilüfer)
Başak Köklükaya (Nergis)
Berfin Erdoğan (Nazlı)
Salih Kalyon (Cemil)
Cezmi Baskın (İzzet Ayna)
Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)
Neslihan Yeldan (Lalezar)
Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)
Ayberk Atilla (Köylü)
Bican Günalan (İbrahim)
Osman Gidişoğlu (Ercüment)
Şener Kökkaya (Altındiş İzzet)
Nuri Gökaşan (Savcı)
Osman Wöber (Komiser)
İclal Aydın (Hilal)
Sinan Bengier (Melih Abi)
Berrak Tüzünataç (Ebru)
Ferhat Yılmaz (Sami)
Caner Alkaya (Arif)
Celal Tak (Semih)

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Yılmaz Erdoğan Cem Yılmaz
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