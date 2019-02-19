Organize İşler Sazan Sarmalı ilk filmi geride bıraktı

Vizyona girmeden önce de girdikten sonra da tartışmaların odağında yer alan Organize İşler Sazan Sarmalı, gişede yoluna emin adımlarla devam eden. Vizyondaki üçüncü hafta sonunda 359.464 kişiyi sinema salonlarına çeken yapım, üçüncü haftasında da liderliği hiçbir yapıma bırakmadı. 15 Şubat itibariyle sürpriz bir açıklamayla eş zamanlı olarak online dizi ve film platformu Netflix’te yayımlanmaya başlayan Organize İşler Sazan Sarmalı’nı, şimdiye kadar 2.938.694 kişi sinemada izlemeyi tercih etti.

15-17 Şubat hafta sonu rakamlarına baktığımızda Organize İşler Sazan Sarmalı’nı yine bir yerli yapım olan Hep Yek 3 Titrettin Beni takip etti. Vizyondaki ilk haftasında 148.771 izlenen yapımı, 129.821 kişiyle diğer bir yerli yapım Bir Aşk İki Hayat takip etti. ABD Box Office açılışını listesinin zirvesinde yapan Alita: Savaş Meleği, hafta sonu 74.932 izleyiciyi sinema salonlarına çekerek adını dördüncü sıraya yazdırdı. Lego Filmi 2, 64.186 kişiyle beşinci sırada yer alırken, 28.205 kişiyle Çiçero altıncı, 23.119 kişiyle Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya yedinci sırada yer aldı. Listenin devamında ise sırasıyla; Can Dostlar, Sir-Ayet ve Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında yapımları yer aldı.



