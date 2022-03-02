Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman ve nerede çekildi? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler?

Organize İşler Sazan Sarmalı Türk sinemasının sevilen filmlerinden biridir. Söz konusu filmin yönetmenliği ve senaristliği ünlü isim Yılmaz Erdoğan'a ait. Organize İşler Sazan Sarmalı'nın yapımcılığını ise Necati Akpınar üstlendi. Filmde Yılmaz Erdoğan, 'Asım Noyan' rolüne hayat veriyor. İşte ayrıntılar...
Asım Noyan yalanları ve oyunlarıyla insanları dolandırmaya devam eder. Asım Noyan ve çetesi bu sefer “sazan sarmalı” adı verdikleri üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının kızı Nazlı dolandırılınca Asım Noyan ve ekip elini taşın altına koyar.
Çekimler İstanbul'da Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda gibi yerlerde gerçekleştirildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum