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Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman ve nerede çekildi? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler?

02.03.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organize İşler Sazan Sarmalı konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile sinemamızın öne çıkan filmlerinden. 2018 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola, Kıvanç Tatlıtuğ gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman ve nerede çekildi? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler?

Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman ve nerede çekildi? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler?

Organize İşler Sazan Sarmalı Türk sinemasının sevilen filmlerinden biridir. Söz konusu filmin yönetmenliği ve senaristliği ünlü isim Yılmaz Erdoğan'a ait. Organize İşler Sazan Sarmalı'nın yapımcılığını ise Necati Akpınar üstlendi. Filmde Yılmaz Erdoğan, 'Asım Noyan' rolüne hayat veriyor. İşte ayrıntılar...

ORGANİZE İŞLER KONUSU NEDİR?

Asım Noyan yalanları ve oyunlarıyla insanları dolandırmaya devam eder. Asım Noyan ve çetesi bu sefer “sazan sarmalı” adı verdikleri üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının kızı Nazlı dolandırılınca Asım Noyan ve ekip elini taşın altına koyar.

Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman ve nerede çekildi? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler?

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?

  • Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
  • Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)
  • Ezgi Mola (Lerzan Berrak)
  • Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)
  • Bensu Soral (Nazlı Noyan)
  • Okan Çabalar (Taklacı Ziya)
  • Ahmet Mümtaz Taylan (Kerami)
  • Atakan Çelik (Bahadır)
  • Erdem Baş (Dombili Hayri)
  • Ersin Korkut (Pokemon Ersin)
  • Güven Kıraç (İhsan)
  • Ekin Türkmen (Ecem)
  • Ata Demirer (Sıtkı Besnici)
  • Mahir İpek (Taci)
  • Cihan Talay (Nektar)

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler İstanbul'da Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda gibi yerlerde gerçekleştirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan
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