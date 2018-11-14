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Orhan Gencebay'ın duygulandıran Müslüm Gürses anısı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.11.2018 23:21 | Son Güncelleme

CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk olan usta sanatçı Orhan Gencebay, 'Müslüm' filmini izlerken duygulandığını belirtti, "Müslüm'ün dramını, hikayesini biliyordum. Ve hep de üzülürdüm zaten. Müslüm çok tatlı, harikaydı. Keşke filmde Gürses'in sesi kullanılsaydı" dedi. Gencebay, Gürses'le olan bir anısını da anlattı.

Yıllar önce için hastaneden randevu aldığını söyleyen Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ile ilgili anısını şöyle anlattı:

"Seneler önce bir gün, Sayın Muhterem Hanım beni aradı, 'Orhan Bey, Müslüm Baba'nın anjiyo olması lazım kalbi iyi değil. Sizden rica etsem sizin doktorunuz bir söyleyebilir misiniz?'. 'Tabi' dedim. Doktorum Deniz Şener Bey'i aradım, rica ettim. 'Müslüm Baba anjiyo olacak' diye. O da hastaneyi hazırlattı. Yarım saat sonra beni aradı. 'Şu saatte, şu gün anjiyo gününüz hazır' dedi.

Teşekkür ettim. Muhterem Hanım'ı aradım. Muhterem Hanım çok teşekkür etti. Anjiyodan sonra hastaneye ziyarete gittiğimde anlattılar. Muhterem Hanım, Müslüm'e demiş ki 'Kesinlikle anjiyo olman lazım'. Müslüm Baba 'Hayır' demiş. 'Ama olman lazım, iyi değilsin.' 'Olmam' demiş. 'Ama demiş anjiyo saatin ve günün alındı' demiş. 'Gitmem' demiş. 'Peki, ama kim aldı bu randevuyu biliyor musun?'. 'Kim aldı?'. 'Orhan Baba aldı' deyince durmuş. 'Yok ya... Şimdi gitmesem ayıp olur' demiş. Bana ayıp olmasın diye anjiyo oldu. Bana bunu ziyarete gittiğimde anlattılar, güldük."

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Anahtar Kelimeler:
orhan gencebay müslüm gürses CNN Türk Buket Aydın

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