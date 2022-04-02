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Orhan Ölmez kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Orhan Ölmez nereli ve kaç yaşında?

02.04.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orhan Ölmez, Şarkılar Bizi Söyler'in 2 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümüne konuk oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla her hafta yayınlanan programın 2 Nisan Cumartesi günkü bölümünü izleyenler yine müzik ziyafeti yaşayacak. Bu kapsamda Orhan Ölmez kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Orhan Ölmez nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü sanatçının hayatı ve biyografisi...

Orhan Ölmez kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Orhan Ölmez nereli ve kaç yaşında?

Orhan Ölmez kimdir? sorusu Şarkılar Bizi Söyler'in sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Ünlü sanatçı, 2 Nisan 2022 Cumartesi (bugün) Kanal D'de ekrana gelecek olan program öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki Orhan Ölmez kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Orhan Ölmez nereli ve kaç yaşında? Ünlü şarkıcının hayatına, biyografisine ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler?

ORHAN ÖLMEZ KİMDİR?

Orhan Ölmez 1 Mayıs 1978 yılında Manavgat'ta doğmuştur. Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, aranjör ve sunucudur. Annesi Hemşirelik, babası ise Meteoroloji Müdürlüğü yapmıştır.

Hem annesinin hem debabasının meslekleri gereği çocukluk yılları Antalya, Tokat, Sivas gibi şehirlerde geçmiştir. Orhan Ölmez 10 yaşında iken babasını yitirmiş daha sonra annesi ve kız kardeşiyle birlikte Manisa Turgutlu’ya yerleşmişlerdir. Daha sonra Lise eğitimi ve Üniversite eğitimi için İzmir’e giden Orhan Ölmez müzik ile babasının hediye ettiği bağlama sayesinde tanışmış ardından türkülerle kariyerini sürdürmeye karar vermiştir.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU ORHAN ÖLMEZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

44 yaşındaki ünlü şarkıcı Orhan Ölmez, baba tarafından aslen Sivas Kangal, anne tarafından ise aslen Manisa Turgutlu’ludur.

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Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler?Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler?
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Hakan Altun Orhan Ölmez Sibel Can
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