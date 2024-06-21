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  4. Orhan Pamuk, berbere elinde kitabıyla gelerek tıraş oldu! O halleri sosyal medyada çok konuşuldu

Orhan Pamuk, berbere elinde kitabıyla gelerek tıraş oldu! O halleri sosyal medyada çok konuşuldu

21.06.2024 17:45
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Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 17:45
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Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk Büyükada'da bir berberde tıraş olurken görüntülendi. Pamuk'un Tolstoy’un İvan İlyiç’in Ölümü kitabını elinde tutarak tıraş olması ise dikkatlerden kaçmadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Usta yazar Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı, Kar, Masumiyet Müzesi, Veba Geceleri, Sessiz Ev, gibi eserlerle adından söz ettirmişti.

Pamuk, geçtiğimiz günlerde Büyükada'da bir berberde görüntülendi. Usta yazarın elindeki Tolstoy’un İvan İlyiç’in Ölümü kitabı ile tıraş olması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Berberle muhabbet ederken gayet mutlu gözüken Pamuk'un o anları sosyal medyada gündem oldu. Ünlü yazara hayranları yorum yağdırdı.

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Yazarın berber videosuna, "Yazdığı kitabın konusu berber olabilir", "Kitabı hiç hayatından çıkarmaz", "Gayet mutlu gözüküyor" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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