Orijanalinin tadını unutturur! Zuhal Topal'la Yemekteyiz karides mantı tarifi! Karides mantı nasıl yapılır?

Karides mantı tarifi mantı severlerin favori lezzetleri arasında yer alacak. Çıtır çıtır olan bu tarif sofralarınız yıldız tarifi olabilir. Karides mantı tarifini denemediyseniz kesinlikle denemelisiniz.
MALZEMELER
200 gram karides
1 adet yufka
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kuru nane
TARİF
Temizlenmiş karideslerimizi bir tabağa alın, tuz ve karabiber ile güzelce harmanlayın.
Yufkayı 2 parmak kalınlığında uzun şeritler halinde kesin. Yufkanızdan bir şerit alın içine 1 adet karides koyun ve 3-4 tur sarıp yufkanın ucunu kesip suya batırarak kapatın.
Tüm karidesleriniz bitene kadar bu işlemi uygulayın. Hazırladığınız karides mantıları bekletmeden bol yağda altın sarısı olana kadar kızartın.
Kızarttığınız mantıları bir tabağa alın, üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Tereyağını eritin, içine toz kırmızı biber ve nane ekleyip kokusu çıkana kadar çok az ocakta tutun.
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