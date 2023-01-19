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Orijanalinin tadını unutturur! Zuhal Topal'la Yemekteyiz karides mantı tarifi! Karides mantı nasıl yapılır?

19.01.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün karides mantı yapılıyor. Sevilerek tüketilen karideslerin mantı versiyonunu yiyenler bu tarifi daha önce denemedikleri için pişman oluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz izleyicileri enfes karides mantı nasıl yapılır merak ediyor. İşte karides mantı tarifi...

Orijanalinin tadını unutturur! Zuhal Topal'la Yemekteyiz karides mantı tarifi! Karides mantı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 2dk
Kalori/Porsiyon -

Karides mantı tarifi mantı severlerin favori lezzetleri arasında yer alacak. Çıtır çıtır olan bu tarif sofralarınız yıldız tarifi olabilir. Karides mantı tarifini denemediyseniz kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER

  • 200 gram karides
  • 1 adet yufka
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kuru nane

TARİF

  • Temizlenmiş karideslerimizi bir tabağa alın, tuz ve karabiber ile güzelce harmanlayın.
  • Yufkayı 2 parmak kalınlığında uzun şeritler halinde kesin. Yufkanızdan bir şerit alın içine 1 adet karides koyun ve 3-4 tur sarıp yufkanın ucunu kesip suya batırarak kapatın.
  • Tüm karidesleriniz bitene kadar bu işlemi uygulayın. Hazırladığınız karides mantıları bekletmeden bol yağda altın sarısı olana kadar kızartın.
  • Kızarttığınız mantıları bir tabağa alın, üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Tereyağını eritin, içine toz kırmızı biber ve nane ekleyip kokusu çıkana kadar çok az ocakta tutun.

AFİYET OLSUN!

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