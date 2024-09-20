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Orijinal hikaye sanılmıştı! Yeni dizi Leyla'nın uyarlama olduğu ortaya çıktı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.09.2024 11:33
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Alperen Duymaz ve Cemre Baysel'in başrolü paylaştığı Leyla dizisi etkileyici hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitlemişti. Senaryosuyla gündem olan dizinin aslında Brezilya dizisinden uyarlama olduğu ortaya çıktı.

Orijinal hikaye sanılmıştı! Yeni dizi Leyla'nın uyarlama olduğu ortaya çıktı!

Alperen Duymaz, Cemre Baysel, Yiğit Kirazcı, Gonca Vuslateri'nin yer aldığı Leyla dizisi yeni yayın döneminde hikayesi, karakterleri ve oyuncularıyla dikkat çeken projeler arasında yer aldı. Annesini ve babasını kaybeden Leyla'nın hayatını altüst eden Nur'la hesaplaşmasını izlediğimiz dizideki küçük Leyla'nın sahneleri herkesi derinden etkiledi.

Hikayesiyle seyircileri etkileyen dizi yaş problemi nedeniyle de çok konuşuldu. Özellikle Yiğit Kirazcı ve Alperen Duymaz'ın baba-oğul çıkması birçok kullanıcıyı şaşırttı.

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HİKAYE ORİJİNAL DEĞİL!

İlk bölümden itibaren senaryosuyla dikkat çeken Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi, aslında orijinal değil. Brezilya'da yayınlanan Latin Amerika'da izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazil' isimli diziden uyarlama olduğu belirtildi. Birçok seyirci bu detayı bilmiyor fakat dizinin ilk duyurusunda bu açıklanmıştı.

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Uyarlanan dizide Nina ve kendisini bir çöplüğe terk eden üvey annesi Carmen arasındaki büyük mücadele kendisine yer buluyor. João Emanuel Carneiro imzalı Brezilya dizisi 179 bölümden oluşuyor. Cemre Baysel'in hayat verdiği Leyla'yı orijinal dizide Débora Falabella canlandırıyor.

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LEYLA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Acımasız biz üvey anne olan Nur’un yüzünden çok sevdiği babasını da kaybeden Leyla, Nur ve sevgilisi Mali tarafından bir çöplüğe bırakılır. İnsanları kandırarak hayatlarını sürdüren Nur ve Mali’nin ağına bu kez Tufo düşer. Leyla çöplükte çok zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner.

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Anahtar Kelimeler:
Alperen Duymaz Cemre Baysel
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