Orijinal Kayseri sucuğu nasıl yapılır?

Tam ölçülü, pratik ve gerçek Kayseri sucuğu lezzetini yakalamak isteyenlere dev hizmet! Tarifimiz sayesinde evinizde sucuk makinesi olmasa bile bu lezzeti afiyetle hazırlayabilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla orijinal Kayseri sucuğu tarifi...

MALZEMELER

3 kg orta yağlı dana kıyma

300 gram robotta çekilmiş sarımsak

150 gram toz kırmızı biber

60 gram acı toz kırmızı biber

30 gram 7 çeşit baharat

30 gram kimyon

4 metre bağırsak

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri derin bir yoğurma kabına alın ve güzel bir şekilde karıştırın.

Karışımı iyi bir şekilde yoğurduktan sonra buzdolabında streçli bir şekilde saat bekletin.

Dinlenmiş sucuk içini evinizde varsa sucuk makinesi aracılığıyla bağırsak içine doldurun. Eğer makineniz yoksa geniş bir mutfak hunisinin boru kısmına bağısağı yerleştirin ve geniş tarafından sucuk içini koyup bağırsağa geçmesi için hafif bir şekilde bastırın.

Bağırsak 10 cm kadar doldukça iki kere çevirin. Tekrardan doldurma işlemine geçin. İç harcınız bitene kadar bu işleme devam edin.

Bağırsak tamamen dolduktan sonra boğum yaptığınız yerleri birbirine geçirerek sucuk halkalarını hazırlayın. Sucukları asmak için ağız kısmına ip geçirin.

Sucuğu gölgede 3 gün boyunca bekletin. İkinci gün iğne yardımıyla sucuklar üzerinde minik delikler açın.

Eğer bağırsak da bulamıyorsanız hazırladığınız sucuk içini büyük bit streç filmin ortasına dilediğiniz boyutta top yaparak koyun ve streç filme sarın. Dilerseniz streç film içinde de sucuk şeklini verebilirsiniz.

Kuruyan sucukları derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.



