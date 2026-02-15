Orkun Kökçü alev aldı durdurulamıyor! Rakip tanımadan gol atmaya devam ediyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta, Orkun Kökçü fırtınası esmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların orta sahadaki dinamosu, sadece oyunu yönlendirmekle kalmıyor, hücum hattında da takımın en keskin silahlarından biri haline geldi.
Sahaya her çıktığında sorumluluk alan ve oyun aklını kalitesiyle birleştiren 25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmanın tamamında rakip fileleri havalandırdı. Milli futbolcu, bu muazzam serisiyle kariyerinde ilk kez üst üste 4 lig maçında gol atma başarısı gösterdi.
Orkun Kökçü'nün durdurulamaz performansı sadece ligle de sınırlı kalmadı. Tüm kulvarlar hesaba katıldığında son 5 resmi maçın tamamında gol sevinci yaşayan kaptan, oynadığı son 6 resmi maçın hepsinde skora doğrudan katkı (gol ve asist) vererek takımının hücum gücüne adeta damga vurdu.
Yıldız futbolcunun üst üste gol atarak Beşiktaş'ı sırtladığı ve rekor kırdığı o serideki rakipler ise şunlar oldu:
Eyüpspor
Konyaspor
Kocaelispor
Alanyaspor
Başakşehir
