Orkun Kökçü alev aldı durdurulamıyor! Rakip tanımadan gol atmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla kariyerinin en golcü ve en verimli günlerini yaşıyor! Süper Lig'de üst üste 4 maçta ağları sarsarak kendi tarihinde bir ilke imza atan 25 yaşındaki milli futbolcu, son 6 resmi maçın tamamında skora etki ederek dudak uçuklatan bir istatistiğe ulaştı.

Orkun Kökçü alev aldı durdurulamıyor! Rakip tanımadan gol atmaya devam ediyor
Emre Şen
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta, Orkun Kökçü fırtınası esmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların orta sahadaki dinamosu, sadece oyunu yönlendirmekle kalmıyor, hücum hattında da takımın en keskin silahlarından biri haline geldi.

KARİYERİNDE BİR İLK: ÜST ÜSTE 4 LİG MAÇINDA GOL!

Orkun Kökçü alev aldı durdurulamıyor! Rakip tanımadan gol atmaya devam ediyor 1

Sahaya her çıktığında sorumluluk alan ve oyun aklını kalitesiyle birleştiren 25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmanın tamamında rakip fileleri havalandırdı. Milli futbolcu, bu muazzam serisiyle kariyerinde ilk kez üst üste 4 lig maçında gol atma başarısı gösterdi.

6 MAÇLIK İNANILMAZ KATKI

Orkun Kökçü alev aldı durdurulamıyor! Rakip tanımadan gol atmaya devam ediyor 2

Orkun Kökçü'nün durdurulamaz performansı sadece ligle de sınırlı kalmadı. Tüm kulvarlar hesaba katıldığında son 5 resmi maçın tamamında gol sevinci yaşayan kaptan, oynadığı son 6 resmi maçın hepsinde skora doğrudan katkı (gol ve asist) vererek takımının hücum gücüne adeta damga vurdu.

İŞTE ORKUN'UN AĞLARI SARSTIĞI O MAÇLAR:

Yıldız futbolcunun üst üste gol atarak Beşiktaş'ı sırtladığı ve rekor kırdığı o serideki rakipler ise şunlar oldu:

Eyüpspor

Konyaspor

Kocaelispor

Alanyaspor

Başakşehir

