Orkun Kökçü alev aldı durdurulamıyor! Rakip tanımadan gol atmaya devam ediyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta, Orkun Kökçü fırtınası esmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların orta sahadaki dinamosu, sadece oyunu yönlendirmekle kalmıyor, hücum hattında da takımın en keskin silahlarından biri haline geldi.

KARİYERİNDE BİR İLK: ÜST ÜSTE 4 LİG MAÇINDA GOL!

Sahaya her çıktığında sorumluluk alan ve oyun aklını kalitesiyle birleştiren 25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmanın tamamında rakip fileleri havalandırdı. Milli futbolcu, bu muazzam serisiyle kariyerinde ilk kez üst üste 4 lig maçında gol atma başarısı gösterdi.

6 MAÇLIK İNANILMAZ KATKI

Orkun Kökçü'nün durdurulamaz performansı sadece ligle de sınırlı kalmadı. Tüm kulvarlar hesaba katıldığında son 5 resmi maçın tamamında gol sevinci yaşayan kaptan, oynadığı son 6 resmi maçın hepsinde skora doğrudan katkı (gol ve asist) vererek takımının hücum gücüne adeta damga vurdu.

İŞTE ORKUN'UN AĞLARI SARSTIĞI O MAÇLAR:

Yıldız futbolcunun üst üste gol atarak Beşiktaş'ı sırtladığı ve rekor kırdığı o serideki rakipler ise şunlar oldu:

Eyüpspor

Konyaspor

Kocaelispor

Alanyaspor

Başakşehir