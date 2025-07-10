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Orkun Kökçü Beşiktaş'ta! Sözleşmesi bile gönderildi... İşte İstanbul'a geliş tarihi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, David Jurasek ve Tammy Abraham'ın ardından taraftarı oldukça sevindiren bir isimle daha anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar Benfica'da top koşturan Orkun Kökçü'yü de kadrosun kattı. İşte detaylar...

Orkun Kökçü Beşiktaş'ta! Sözleşmesi bile gönderildi... İşte İstanbul'a geliş tarihi!
Berker İşleyen
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk yarışında iddialı olmak için Beşiktaş, transfer çalışmalarına erken başladı. Kadrosuna David Jurasek ve Tammy Abraham'ı katan siyah-beyazlılar, bir önemli transferde daha mutlu sona ulaştı.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'TA

Orkun Kökçü Beşiktaş ta! Sözleşmesi bile gönderildi... İşte İstanbul a geliş tarihi! 1

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı. Oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenilirken, sözleşme kendisine iletildi

BONSERVİS DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Orkun Kökçü Beşiktaş ta! Sözleşmesi bile gönderildi... İşte İstanbul a geliş tarihi! 2

Siyah-beyazlıların bu transfer için Portekiz ekibine toplam 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Ödeme planına göre Beşiktaş, ilk etapta 5 milyon euro, ardından 25 milyon euro daha ödeyecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Orkun Kökçü Beşiktaş ta! Sözleşmesi bile gönderildi... İşte İstanbul a geliş tarihi! 3

Portekiz basınından A Bola’ya göre, Orkun Kökçü’nün yarın İstanbul’a gelmesi ve sözleşmenin imzalanmasının ardından cumartesi günü takımla kampa katılması bekleniyor.

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