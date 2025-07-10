Orkun Kökçü Beşiktaş'ta! Sözleşmesi bile gönderildi... İşte İstanbul'a geliş tarihi!

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk yarışında iddialı olmak için Beşiktaş, transfer çalışmalarına erken başladı. Kadrosuna David Jurasek ve Tammy Abraham'ı katan siyah-beyazlılar, bir önemli transferde daha mutlu sona ulaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı. Oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenilirken, sözleşme kendisine iletildi

BONSERVİS DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Siyah-beyazlıların bu transfer için Portekiz ekibine toplam 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Ödeme planına göre Beşiktaş, ilk etapta 5 milyon euro, ardından 25 milyon euro daha ödeyecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Portekiz basınından A Bola’ya göre, Orkun Kökçü’nün yarın İstanbul’a gelmesi ve sözleşmenin imzalanmasının ardından cumartesi günü takımla kampa katılması bekleniyor.