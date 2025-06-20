Orkun Kökçü'den formalite maçında olay hareket! Teknik direktörüne küfürler yağdırdı

Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile teknik direktörü Bruno Lage arasında tartışma çıktı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkan Benfica'da oyundan alınmasına sinirlenen Orkun Kökçü, teknik direktörüne küfürler yağdırdı.

KİMSE NEDENİNE ANLAM VEREMEDİ

Turnuvanın en güçsüz takımı olarak gösterilen Auckland City'ye karşı 60. dakikada Orkun Kökçü'yü oyundan alan teknik direktör Bruno Lage, hiç kimsenin beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

KÜFÜRLER YAĞDIRDI!

Değişiklik tabelasında numarasını gören Orkun Kökçü sinirlerine hakim olamadı ve oyundan çıkana kadar Türkçe küfürler yağdırdı. Oyundan çıktıktan sonra da sakinleşmeyen Orkun Kökçü'nün o anları sosyal medyada gündem oldu.

TARTIŞMA BİTMEDİ! ORKUN'UN YERİNE GİREN OYUNCU GOL ATINCA...

Orkun'un yerine oyuna giren Renato Sanches farkı üçe çıkardı. Bruno Lage golün ardından kulübeye dönüp Orkun'la hararetli bir şekilde konuştu. Orkun'u yanındaki takım arkadaşları sakinleştirdi.

İŞTE O ANLAR