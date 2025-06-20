Orkun Kökçü'den formalite maçında olay hareket! Teknik direktörüne küfürler yağdırdı

Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile teknik direktörü Bruno Lage arasında tartışma çıktı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkan Benfica'da oyundan alınmasına sinirlenen Orkun Kökçü, teknik direktörüne küfürler yağdırdı.
Turnuvanın en güçsüz takımı olarak gösterilen Auckland City'ye karşı 60. dakikada Orkun Kökçü'yü oyundan alan teknik direktör Bruno Lage, hiç kimsenin beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Değişiklik tabelasında numarasını gören Orkun Kökçü sinirlerine hakim olamadı ve oyundan çıkana kadar Türkçe küfürler yağdırdı. Oyundan çıktıktan sonra da sakinleşmeyen Orkun Kökçü'nün o anları sosyal medyada gündem oldu.
Orkun'un yerine oyuna giren Renato Sanches farkı üçe çıkardı. Bruno Lage golün ardından kulübeye dönüp Orkun'la hararetli bir şekilde konuştu. Orkun'u yanındaki takım arkadaşları sakinleştirdi.
🤬 | Séquence incroyable ! Explication musclée entre Orkun Kökçü, mécontent de sortir, et son entraîneur Bruno Lage ! 😮⚡— DAZN France (@DAZN_FR) June 20, 2025
Suivez la rencontre @SLBenfica 🆚 @AucklandCity_FC gratuitement ici : https://t.co/kAQFrmIwIx ! 👈#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/SJja9CDbjh
Okuyucu Yorumları 0 yorum