Ormanda çekilen görüntü korkuttu! Uzaylı mı yoksa şeytan mı?

Paranormal araştırmacı 3 arkadaş, bu zamana kadar en iyi hayalet videosunu kaydettiğini iddia etti. Gençlerin video kaydettiği anda köprünün hemen üzerinde bir siluetin görünmesi büyük paniğe neden oldu.

Gençlerden Mark Live, videonun kaydedildiği anda doğaüstü varlıklar iletişim kurmaya çalıştı. Ruhlarla elektronik sesle iletişim kurmanın mümkün olduğunu iddia eden gençler yanlarında bir çok alet getirdi.

"BAZILARI ŞEYTAN DİYOR"

Mark videoda gördüğünü iddia ettiği varlıklara seslenip onlarla iletişim kurmaya çalıştı. Mark, "Var olduğunuz her zaman biliyordum, sizi hissettim, kokladım, duydum ve şimdi görüyorum. Bazıları onlara uzaylı, bazıları şeytan diyor. Bu kameramda insan olmayan bir insanın yakalandığına dair en iyi kanıtım. Bazıları bunun bir aldatmaca olduğunu düşünebilir" dedi.

ARKADAŞI BOĞULUYORDU

Mark daha sonra da gördüğünü iddia ettikleri varlıklara seslenip köprüdeki kapsüle dokunmalarını istedi. Bir kaç saniye sonra Mark'ın arkadaşı Wendy bu görüntüyü görünce boğulmaya başladı. Mark, doğaüstü varlıklara ait grubu göremediğini ama varlıklarını hissettiğini söyledi. Daha sonra gençler sırtlarında bir ağrı olduğunu söyleyerek olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.





