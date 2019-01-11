TREND

Ormanda çekilen görüntü korkuttu! Uzaylı mı yoksa şeytan mı?

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 11.01.2019 09:13 | Son Güncelleme

İngiltere'de 3 arkadaş gittikleri ormanda esrarengiz bir yaratığın görüntülerini kaydetti. Küçük bir köprünün üzerinde duran siluet, gençlere büyük bir korku yaşattı. Videoyu çeken gençlerden Mark, "Bazıları onlara uzaylı, bazıları şeytan diyor. Bu kameramda insan olmayan bir insanın yakalandığına dair en iyi kanıtım" ifadesini kullandı.

Paranormal araştırmacı 3 arkadaş, bu zamana kadar en iyi hayalet videosunu kaydettiğini iddia etti. Gençlerin video kaydettiği anda köprünün hemen üzerinde bir siluetin görünmesi büyük paniğe neden oldu.

Gençlerden Mark Live, videonun kaydedildiği anda doğaüstü varlıklar iletişim kurmaya çalıştı. Ruhlarla elektronik sesle iletişim kurmanın mümkün olduğunu iddia eden gençler yanlarında bir çok alet getirdi.

MARK1

"BAZILARI ŞEYTAN DİYOR"

Mark videoda gördüğünü iddia ettiği varlıklara seslenip onlarla iletişim kurmaya çalıştı. Mark, "Var olduğunuz her zaman biliyordum, sizi hissettim, kokladım, duydum ve şimdi görüyorum. Bazıları onlara uzaylı, bazıları şeytan diyor. Bu kameramda insan olmayan bir insanın yakalandığına dair en iyi kanıtım. Bazıları bunun bir aldatmaca olduğunu düşünebilir" dedi.

mark2

ARKADAŞI BOĞULUYORDU

Mark daha sonra da gördüğünü iddia ettikleri varlıklara seslenip köprüdeki kapsüle dokunmalarını istedi. Bir kaç saniye sonra Mark'ın arkadaşı Wendy bu görüntüyü görünce boğulmaya başladı. Mark, doğaüstü varlıklara ait grubu göremediğini ama varlıklarını hissettiğini söyledi. Daha sonra gençler sırtlarında bir ağrı olduğunu söyleyerek olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.

0_Alien-or-demon-caught-on-camera-by-Cornwall-ghost-hunter

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
İçki içen kadının vücudu yandı!İçki içen kadının vücudu yandı!
Ünlü siyasetçi Atatürk Havalimanında gözlük çalarken yakalandı!Ünlü siyasetçi Atatürk Havalimanında gözlük çalarken yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere paranormal

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları

Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Dünyanın en şişman çocuğu eridi!

Dünyanın en şişman çocuğu eridi!

Demir çubuklar işçiye saplandı!

Demir çubuklar işçiye saplandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayvan kesimi ve sünnet, Avrupa'da Müslümanları ve Yahudileri nasıl bir araya getirdi?

Sünnet Müslümanları ve Yahudileri nasıl bir araya getirdi?

Alkol içen kadının vücudu yandı!

İçki içen kadının vücudu yandı!

Ünlü siyasetçi Atatürk Havalimanında gözlük çalarken yakalandı!

Ünlü siyasetçi Atatürk Havalimanında gözlük çalarken yakalandı!

Fil adamı hortumuyla yere düşürdü ardından ezdi!

Önce hortumuyla yere düşürdü ardından ezdi!

Korkunç intikam! Gece kulübünden kovulunca aracıyla mekana daldı

Korkunç intikam! Gece kulübünden kovulunca...

Dünyanın en zengin çifti Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos boşanıyor

Dünyanın en zengin çifti boşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.