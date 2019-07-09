Ormanda genç kıza darp olayında sanıkların ifadeleri alınıyor

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Amina Sufiyeva, Yasin Kamay, Mehmet Can Yörük, 18 yaşından küçük sanık S.D.K ile tutuksuz sanıklar M.S ve M.G. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklardan Amine Sufiyeva, mağdura sadece tokat ve tekme attığını, bunun dışındaki tüm suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sanık Yasin Kamay ise herhangi bir gasp olayına karışmadığını, mağdura sadece tokat attığını savundu.

Yaklaşık bir yıllık asker olduğunu, üç aydır tutuklu bulunduğunu ifade eden sanıklardan Mehmet Can Yörük, tahliye talebinde bulundu.

"EĞİTİMİM YARIM KALDI"



Sadece darp olayına karıştığını öne süren sanık S.D.K ise "Yağma ve hürriyeti tahdit suçlarını işlemedim. Yaklaşık beş aydır tutukluyum. Eğitimim yarım kaldı, hakkımda tahliye kararı verilmesini istiyorum." dedi. Mahkeme heyeti, ara kararında, dava dosyasında yer alan görüntülerin dökümü yapılması için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.