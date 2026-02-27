Mynet Trend

Ormanda kendiliğinden büyüyor: Piyasada altın değerinde!

Trabzon’un Araklı ilçesinde avcılar tarafından ormanlık alanda tesadüfen bulunan devasa ağaç yumrusu, görenleri hayrete düşürdü. Yüksek rakımlı bir köy yakınlarında bulunan ve bir ağacın gövdesini neredeyse tamamen saran devasa ağaç yumrusu (uru), görenleri şaşkına çevirdi. Uzmanlar, bunun bölgede şimdiye kadar rastlanan en büyük örneklerden biri olabileceğini belirtti.

Araklı ilçesine bağlı yüksek rakımlı bir köyde, avlanan Gökhan Özbay isimli avcı, ormanlık alanda alışılagelmişin dışında bir görüntüyle karşılaştı. Bir ağacın gövdesini neredeyse tamamen saran uru gören Özbay, o anı cep telefonu ile fotoğrafladı.

KARADENİZ VE TOROSLAR’DA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Ülkemizde özellikle Karadeniz (Artvin, Rize, Trabzon) ve Toroslar'da yaşlı ceviz ve kestane ağaçlarında rastlanan, bilimsel ismi ‘Burl’ olarak adlandırılan ağaç uru ağacın dış etkenlere karşı verdiği bir hayatta kalma mücadelesi olarak tanımlanıyor.

Ağacın bakteri, mantar veya fiziksel yaralanmalara karşı kendini korumak için hücrelerini kontrolsüzce büyütmesiyle oluşan bu kütle, Araklı’da bulunan bu örnekte devasa boyutlara ulaşmış durumda.

MOBİLYA VE ARAÇ TASARIMINDA ALTIN DEĞERİNDE

Bu tür ur yapıları, kesildiğinde içinden çıkan karmaşık ve estetik desenler (hareler) nedeniyle lüks mobilya ve otomobil iç tasarımında altın değerinde kabul ediliyor.

DOĞAL MİRAS MI, EKONOMİK KAYNAK MI?

Uzmanlar, bu tür oluşumların bilinçsiz şekilde kesilmemesi gerektiğini vurgularken, hem doğanın korunması hem de kontrollü ekonomik değerlendirme konusunda dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

Araklı’daki dev ağaç uru ise şimdiden bölge halkı ve doğa meraklıları arasında merak konusu olmuş durumda.

Kaynak: İHA

