Ormanda kendiliğinden yetişiyor: Hem kahve hem çerez hem de sabun oluyor!

Sason'un ormanlık alanlarında kendiliğinden yetişen menengiç, sonbaharın gelmesiyle birlikte köylülerin geçim kaynakları arasındaki yerini alıyor. Sabahın erken saatlerinde ormanlık alanlara giden vatandaşlar, topladıkları menengiçleri evlerine götürerek yıkıyor ve kabuklarından ayırdıktan sonra kurumaya bırakıyor.

Kuruyan menengiçlerin bir bölümü ezilerek kahve yapımında kullanılırken, olgunlaşan meyvelerin bir kısmı tuzla kavrularak yörede "çitlembik" olarak bilinen kışlık çereze dönüştürülüyor. Kırmızı renkte toplanan menengiçler ise kazanlarda yaklaşık iki gün kaynatılarak doğal sabun haline getiriliyor. Elde edilen ürünler hem ailelerin kendi ihtiyaçları için kullanılıyor hem de satılarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

"MENENGİÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI"

Sonbahar aylarında ormandan topladıkları menengiçleri çeşitli işlemlerden geçirerek değerlendirdiklerini belirten İsmet Çelik, menengiçten hem geleneksel ürünler elde ettiklerini hem de satış yaparak geçimlerine katkı sunduklarını söyledi.

Çelik, "Ekim ayında olgunlaşma döneminde ormandan topladığımız menengiçleri eve götürüp yıkıyor, kabuklarından ayırdıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. Kuruyan menengiçlerin bir kısmını ezerek kahvesini yapıyoruz. Tam olgunlaşanların bir bölümünü de tuzla kavurarak çitlembik haline getiriyor ve kışın uzun akşamlarında çerez olarak tüketiyoruz. İhtiyacımızdan fazla olan menengiçleri ise satarak geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır