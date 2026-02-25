Mynet Trend

Bitlis'te Orion Bulutsusu! Kuzey Işıkları gibi görüntü: Çıplak gözle uzay seyri

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Doç. Dr. Cihan Önen, dünyaya yaklaşık 1270 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve gece çıplak gözle görülebilen Orion Bulutsusu'nu görüntüledi. Doç. Dr. Önen, Bitlis'in yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliğinin uzay gözlemleri açısından avantajlı olduğunu söyledi.

Bitlis'te kış gecelerinin sunduğu berrak gökyüzü, güzel bir astrofotoğraf çalışmasına sahne oldu.

Bitlis te Orion Bulutsusu! Kuzey Işıkları gibi görüntü: Çıplak gözle uzay seyri 1

Doğa ve gökyüzü gözlemcisi olan BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi Doç. Dr. Cihan Önen, hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Bitlis kırsalındaki tepede, telefoto lens, profesyonel teleskop ve çeşitli astronomi ekipmanları kullanarak Orion Bulutsusu'nu görüntüledi.

Bitlis te Orion Bulutsusu! Kuzey Işıkları gibi görüntü: Çıplak gözle uzay seyri 2

'YORGUNLUĞA DEĞİYOR'

Dünyaya yaklaşık 1270 ışık yılı uzaklıkta bulunmasına rağmen gece çıplak gözle görülebilen Orion Bulutsusu'nun çekimleri, yaklaşık 4 saat sürdü.

Bitlis te Orion Bulutsusu! Kuzey Işıkları gibi görüntü: Çıplak gözle uzay seyri 3

Doç. Dr. Önen, Bitlis'in yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliğinin uzay gözlemleri açısından avantajlı olduğunu belirterek, "Bu durum bize birçok fırsat sunuyor. Dondurucu soğukta saatlerce beklemek zor ama ortaya çıkan görüntüler tüm yorgunluğa değiyor. Kış aylarında Orion Bulutsusu fotoğraflamak için çok daha ideal bir konumda oluyor" dedi.

Bitlis te Orion Bulutsusu! Kuzey Işıkları gibi görüntü: Çıplak gözle uzay seyri 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
uzay Bitlis kuzey ışıkları
