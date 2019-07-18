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Ormanya "film seti" oluyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 18.07.2019 13:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kültür Merkezinin yeni sinema filmi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da çekilecek.

Ormanya "film seti" oluyor

Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) yeni sinema filmine, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya ev sahipliği yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli yapım şirketlerinden BKM, yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un üstlendiği yeni filmini, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da çekecek.

Yapım ekibi, doğal ortamın zarar görmemesi için titizlikle Ormanya görevlilerinin nezaretinde çalışmalarına devam ediyor.

Çocukları büyülü bir dünyayla tanıştıracak film, doğa temalı fantastik bir macerayı sinemaseverle buluşturacak.

Filmin, Ormanya'nın "Hobbit Evleri"nde gerçekleştirilecek çekimlerine ay sonunda başlanması planlanıyor.

Cast ajansının kentte yaptığı seçmeler neticesinde Kocaelili oyuncular da bazı rollerde görev alacak.

Filmin galası Kocaeli'de yapılacak

Yarıyıl tatilinde vizyona girmesi beklenen filmin galası, oyuncuların da katılımıyla Kocaeli'de yapılacak.
Ormanya'nın birçok noktasında çekilecek sahnelerle Kocaeli'de doğal güzelliklerinin de tanıtımına katkı sunulacak.

BKM'nin "Güldüy Güldüy"ün çocuk yıldızlarının rol aldığı son yapımı "Bizim Köyün Şarkısı" sinemada gişe rekorları kırmıştı. Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği film, 1,5 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Ormanya Beşiktaş Kültür Merkezi BKM

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