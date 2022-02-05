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Orta Direk Şaban Filmi konusu nedir? Orta Direk Şaban filmi oyuncuları kimlerdir?

05.02.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Direk Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturuyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın pek çok filmi bulunmaktadır. Onlardan biri de Orta Direk Şaban. Orta Direk Şaban filmini daha önce hiç izlememiş ya da izlemek isteyenler için bu haberi derledik. İşte Orta Direk Şaban filmi konusu ve Orta Direk Şaban filmi oyuncuları!

Orta Direk Şaban Filmi konusu nedir? Orta Direk Şaban filmi oyuncuları kimlerdir?

Orta Direk Şaban filmi 1984 yılında vizyona girdi. Orta Direk Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin yapımcılığını Mehmduh Ün'ün üstlendiği Orta Direk Şaban filminin konusu, başrol oyuncularının dışında filmde yer alan hangi karakterlere hangi oyuncuların hayat verdiği de merak ediliyor. Orta Direk Şaban filminin oyuncu kadrosu ve konusu haberimizde yer alıyor.

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİ KONUSU

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat yaşayan bir adamdır. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın yardımıyla ünivesitede okuyan Bahar'a deliler gibi aşıktır. Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır. Türk basketbol şampiyonu, başarılı ve yakışıklı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban
Bahar Öztan - Bahar Gökçe
Yalçın Tülpar - Erkan
Ergun Köknar - Adnan Bıçakçı
Yavuzer Çetinkaya - Çete Reisi Çakal
Reha Yurdakul - Şükrü Bey
Renan Fosforoğlu - Gıyasettin Amca
Memduh Ün - Tahsin Bey
Oktar Durukan - Kara Bela Kadir
Coşkun Göğen - Sinyor Lopez
Sırrı Elitaş - Adnan Bıçakçı'nın Adamı
Mehmet Uğur - Adnan Bıçakçı'nın Adamı
Tahsin Koray - Adnan Bıçakçı'nın Adamı
Celal Yonat - Celal
Fatih Özses - Çete Elamanı
Dinçer Çekmez - Antrenör
Hüseyin Kutman - Basketbol Antrenörü
Baykal Kent - Basketbol Antrenörü
Hayri Caner - Kahveci
Ekrem Dümer - Doktor Sami
Hikmet Karagöz - İşportacı

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Kemal Sunal
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