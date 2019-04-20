Orta segmenete yeni telefon: Asus ZenFone Live (L2)

Huawei ise, ürün konusunda genellikle piyasadaki en iyiyi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Huawei Mate X modeline baktığınızda; esas olarak piyasadaki diğer modellerden çok büyük bir fark görünmemekle birlikte, alanının en iyilerinden olduğu söylenebilir.

Bu modelin en önemli özelliklerinden bir tanesi de, fena sayılmayacak bir işlemciye sahip olması. Akıllı telefonlarında hız arayanlar için bu özellik oldukça önemli bir avantaj. RAM özelliği bakımından değerlendirildiğinde 2 GB olan bu model, istenen performansı sunmayabilir. Bu ürün arka kamera olarak 13MP gibi iyi bir kaliteye de sahip olacak.

Ürünün şu an için bilinen teknik özellikleri ise şu şekilde;

Snapdragon 425 işlemci

2GB LPDDR3 RAM

16GB/ 32GB depolama

8MP arka kamera

5 MP ön kamera

3000mAh batarya

Asus ZenFone’un bu modeli, fiyat performans açısından gerçekten alınabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki videodan da Asus ZenFone Live eski modeli ile bazı ipuçları yakalayabilirsiniz.

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