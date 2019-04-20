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Orta segmenete yeni telefon: Asus ZenFone Live (L2)

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TEKNOLOJİ  | 20.04.2019 07:55 | Son Güncelleme

Samsung gibi şirketler, adeta ürün bombardımanına devam ederken Asus biraz daha tedbirli yaklaşmayı tercih ediyor.

Orta segmenete yeni telefon: Asus ZenFone Live (L2)

Huawei ise, ürün konusunda genellikle piyasadaki en iyiyi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Huawei Mate X modeline baktığınızda; esas olarak piyasadaki diğer modellerden çok büyük bir fark görünmemekle birlikte, alanının en iyilerinden olduğu söylenebilir.

Bu modelin en önemli özelliklerinden bir tanesi de, fena sayılmayacak bir işlemciye sahip olması. Akıllı telefonlarında hız arayanlar için bu özellik oldukça önemli bir avantaj. RAM özelliği bakımından değerlendirildiğinde 2 GB olan bu model, istenen performansı sunmayabilir. Bu ürün arka kamera olarak 13MP gibi iyi bir kaliteye de sahip olacak.

Ürünün şu an için bilinen teknik özellikleri ise şu şekilde;
Snapdragon 425 işlemci
2GB LPDDR3 RAM
16GB/ 32GB depolama
8MP arka kamera
5 MP ön kamera
3000mAh batarya

Asus ZenFone’un bu modeli, fiyat performans açısından gerçekten alınabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki videodan da Asus ZenFone Live eski modeli ile bazı ipuçları yakalayabilirsiniz.

İlgili video için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
samsung asus akıllı telefon huawei

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