Orta segmenete yeni telefon: Asus ZenFone Live (L2)

Huawei ise, ürün konusunda genellikle piyasadaki en iyiyi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Huawei Mate X modeline baktığınızda; esas olarak piyasadaki diğer modellerden çok büyük bir fark görünmemekle birlikte, alanının en iyilerinden olduğu söylenebilir.
Bu modelin en önemli özelliklerinden bir tanesi de, fena sayılmayacak bir işlemciye sahip olması. Akıllı telefonlarında hız arayanlar için bu özellik oldukça önemli bir avantaj. RAM özelliği bakımından değerlendirildiğinde 2 GB olan bu model, istenen performansı sunmayabilir. Bu ürün arka kamera olarak 13MP gibi iyi bir kaliteye de sahip olacak.
Ürünün şu an için bilinen teknik özellikleri ise şu şekilde;
Snapdragon 425 işlemci
2GB LPDDR3 RAM
16GB/ 32GB depolama
8MP arka kamera
5 MP ön kamera
3000mAh batarya
Asus ZenFone’un bu modeli, fiyat performans açısından gerçekten alınabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki videodan da Asus ZenFone Live eski modeli ile bazı ipuçları yakalayabilirsiniz.
İlgili video için buraya tıklayınız
Ekrem İmamoğlu çalışanlarla buluştu: Hizmet etmeyenler istifasını versin, gitsin!
Dikkat, hava ısınınca ortaya çıkıyor! Suya limon sıkarsanız...
Bu habere dikkat! Eğer böyle uyuyorsanız...
İşte Ekrem İmamoğlu'nun ilk talimatı! 'Birine musakka birine antrikot olmaz'
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum