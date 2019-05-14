Orta segmentteki yeni modeli performans testinde ortaya çıktı

Aynı şekilde Oppo da ilerleyen dönemlerde yan kuruluşu Realme ile Türkiye pazarında kullanıcılara farklı alternatifler sunabilir. Zira Realme uygun etiketli fiyatlarıyla, global pazarda yükselen bir değer. Model yelpazesini hızlı bir şekilde genişleten Realme, önümüzdeki günlerde orta segmente hitap eden yeni bir cihazını daha satışa sunacak.

Realme X ismiyle satışa sunulması beklenen bu cihaz geçtiğimiz gün Geekbench’te ortaya çıktı. Böylece telefonun teknik özellikleri de kesinleşmiş oldu.

Tek çekirdek testinden 1506, çok çekirdek testinden ise 5837 puan alan Realme X, Snapdragon 710 yonga setinden güç alacak. Realme RAM tarafında kullanıcılara 4GB ve 8GB’lık iki farklı opsiyon sunacak. Aynı şekilde dahili depolama tarafında da 64GB ve 128GB’lık iki seçenek bulunacak.

2340 x 1080 çözünürlüğünde 6.5 inçlik AMOLED ekranla gelecek olan telefonda 48MP + 5MP’lik çift ana kamera yer alacak.

Uçtan uca ekranla gelecek olan Realme X 16MP’lik pop-up selfie kamerasına sahip olacak. Telefonun ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne kadar olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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