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Ortak sınavlar ne zaman, saat kaçta? MEB 1. Dönem ortak sınavlar zorunlu mu, hangi sınıflar katılacak?

27.10.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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MEB ortak sınav tarihleri merak ediliyor. Getçiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ile ortak sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildiği öğrenilmişti. Ortak yazılı sınavlara devlet okullarının yanı sıra özel öğretim kurumlarında eğitim alan öğrenciler de katılacak. Peki, Ortak sınavlar ne zaman, saat kaçta? MEB 1. Dönem ortak sınavlar zorunlu mu, hangi sınıflar katılacak?

MEB ortak sınav tarihleri ve sınavın nasıl uygulanacağına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Ortak sınav soruları ders kitapları ve kazanımlar dikkate alınarak hazırlanacak. Ortak sınav notları, dönem sonu başarı notuna doğrudan etki edecek. İşte MEB 1. dönem ortak sınavlarına dair detaylar...

OKULLARDA SINAV HAFTASI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılına özgü olarak 1. dönem 1. sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda "Okullarda gerçekleştirilen cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir. Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

online sınav MEB

RTAK SINAV TEST Mİ YAZILI MI YAPILACAK?

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak.

81 ilde ortak yazılı sınav yapılacak ders ve tarihler geçen hafta açıklanmıştı. O sınavlar da çoktan seçmeli olacak.

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