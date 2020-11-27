Ortalığı darma duman eden kediler için bulduğu çözüm görenleri şaşırttı

Kediler sıkıldıklarında, kendilerini eğlendirmek için beklenmedik ve hatta hoş olmayan yolları seçebilirler. Örneğin, ne olduğu fark etmeden her şeyi patileyebilir ve sonunda her yeri kaos içinde bırakabilirler.
Karmaşanın dibine vuran iki kedisi olan Tayvanlı bir bakkal hem onları oyalamak hem de gözünün önünden ayırmamak için harika bir çözüm buldu.
Tayvanlı bakkaldan kedilerine özel çözüm
Tayvan'daki New Taipei Şehrinden bir mağaza sahibinin, 2 kedisi var. Eve zamanında dönmez ve onları beslemezse, ona ne kadar kızdıklarını göstermekten çekinmeyen kediler evini tam bir karmaşaya çeviriyor.
Mağazası bir binanın giriş katında olan adamın evi de mağazanın üst katında. Bazen mağazaya kadar kedilerin gürültüsünü susturmak için işini bırakıp eve onları kontrol etmeye bile çıkıyordu.
Bu sorunu çözme yaklaşımı hem dahice hem de komik: Cam tavan döşemeleri. Evde canlarının sıkılmasını önleyen adam aynı zamanda dünya çapında viral oldu.
Hatta sadece kedileri görmek için gelen müşteriler sayesinde de satışlarını arttırdı. Müşteriler bu alana "Kedi Görüş Kamerası" adını taktı.