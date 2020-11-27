Ortalığı darma duman eden kediler için bulduğu çözüm görenleri şaşırttı

Kediler sıkıldıklarında, kendilerini eğlendirmek için beklenmedik ve hatta hoş olmayan yolları seçebilirler. Örneğin, ne olduğu fark etmeden her şeyi patileyebilir ve sonunda her yeri kaos içinde bırakabilirler.

Karmaşanın dibine vuran iki kedisi olan Tayvanlı bir bakkal hem onları oyalamak hem de gözünün önünden ayırmamak için harika bir çözüm buldu.