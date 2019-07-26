Mynet Trend

Ortalık bir anda karıştı! Pompalı tüfekli, bıçaklı kavga kamerada

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü'nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup araçları ile cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, grubun sopalarla birbirlerine vurmaları ve pompalı tüfek çıkaran kişinin havaya ateş ettiği görülüyor.

Cep telefonu kamerasına yansıya görüntülerin devamında ise vatandaşların polis geliyor sesleri üzerinde gruptakilerin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

İzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştıİzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştı
Astsubayın ailesinden flaş iddia! İntihar ettiği söylenmişti ama...Astsubayın ailesinden flaş iddia! İntihar ettiği söylenmişti ama...
Soluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldüSoluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü kavga pompalı tüfek

En Çok Okunan Trend Haberler

'Savaşa hazır olun' uyarısı!

'Savaşa hazır olun' uyarısı!

Türkiye günlerce burayı konuşmuştu

Türkiye günlerce burayı konuşmuştu

Büyük sürpriz! Diriliş Osman'a bomba transfer

Büyük sürpriz! Diriliş Osman'a bomba transfer

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i tatil pozlarıyla beğeni topladı

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i tatil pozlarıyla beğeni topladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
EMNİYET YETERSİZ KALIYOR CEZALAR CAYDIRICI DEYİL
memleket teksasa döndü kanunlara uymaya davet ediyorum
Buyurun burdan yakın güzelim ülke ne hale geldi kimsenin kimseye tahammülü kalmadı nedenmi herkes ekonomik olarak çok kötü durumda olan yine garibana oluyor yazıklar olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
25 yaşındaki astsubayın intihar ettiği söylenmişti! Ailesinden flaş iddia: Öldürüldü

Astsubayın ailesinden flaş iddia! İntihar ettiği söylenmişti ama...

Soluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldü

Soluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldü

Dünyanın en büyük yelkenli kruvaziyer gemilerinden biri İstanbul'a demirledi

Dünyanın en büyüklerinden...

Bir anda acı içinde kıvranmaya başladı! Şoke eden gerçeği ise hastanede öğrendiler

Bir anda acı içinde kıvranmaya başladı!

Hepsi kaçak! Değeri tam 40 milyon lira

Hepsi kaçak! Değeri tam 40 milyon lira

İDO'dan yeni sefer duyurusu! Büyükçekmece-Bursa hattı seferleri başlıyor

İDO duyurdu! Seferler başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.