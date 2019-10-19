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Ortalık karıştı! Demet Akalın ve Berkay'ın eşi Instagram'da birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 10:02 | Son Güncelleme

Demet Akalın, doğum hediyesi olarak aldığı saati değiştirmek isteyen Özlem Ada Şahin'le Instagram'dan birbirine girdi. Tartışma sonrası gerilen Şahin, Akalın'a sitem ederek "Kimsenin bir şeyine ihtiyacımız yok" dedi.

Ortalık karıştı! Demet Akalın ve Berkay'ın eşi Instagram'da birbirine girdi

Demet Akalın, Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak Rolex marka saat hediye etmişti. Özlem Ada Şahin ise saatin kendisine büyük geldiğini söyleyerek değiştirmek istedi. Mağaza yetkililerinden durumu öğrenen Akalın, Instagram hesabından Özlem Ada Şahin'e veryansın etti.

"KAPAT GİTSİN"

Haklarında hediye saati satmak istediler gibi haberler yapılan Şahin çiftinden Özlem Ada Şahin, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak bilekleri çok ince olduğu için saati değiştirmek istediğini ve bunun içinde Demet Akalın'dan izin istediğini söyledi. Özlem'in paylaşımına cevap veren Akalın, "Özlem seninle hiç konuşmadık ki! Kapat gitsin!" deyince ikili arasında ipler gerildi.

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"EŞEKLİK BEN DE"

Sinirlerine hakim olamayan Akalın, "Kapat ya! Bunamadım! Hani sen gençsin ya! Seni tanıdığım yıldan beri erkek modeli takıyorsun. Bırak eşeklik ben de! Ayıp evet sabah rica ediyorsunuz açıklama yap diye 'Hayır' diyorum. Oturup basın açıklaması yapıyorsun" dedi.

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"KİMSENİN BİR ŞEYİNE İHTİYACIMIZ YOK"

Akalın'a cevap veren Özlem Ada Şahin, "Ben bir ricada bulunmadım açıklama yap diye. Yalan yanlış şeyler konuşulunca kendimi ifade etti. Hediye alınan bir şeyi değiştirmek istemek suç olmasa gerek ki sana sorduk. Abla diyorum saygımda kusur etmiyorum. Uzatmayalım lütfen. Saat bizde zaten 3 ay önce saatçide bıraktık. Almadık! İhtiyacımız yok kimsenin bir şeyine" diyerek isyan etti.


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demet akalın özlem ada sahin berkay şahin

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