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Ortalık karıştı! Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye veriyor... İşte nedeni

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2025 18:32
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Galatasaray ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerginlik artmaya devam ederken son yaşanan diyaloğun ardından Sarı-Kırmızılılar'ın Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Ortalık karıştı! Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye veriyor... İşte nedeni

Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında ipler kopuyor. TV100'de konuşan Haluk Yürekli, Galatasaray Kulübü'nün Başkan Dursun Özbek'e verilen cezaları Anayasa Mahkmesi'ne taşıyacağını iddia etti.

ANAYASA MAHKEMESİNE GİDİYORLAR

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Sarı-kırmızılıların, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacağı öne sürüldü.

İDARİ MAHKEMEYE BAŞVURULMUŞTU

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Galatasaray, Tahkim Kurulu'nun hukuka aykırı şekilde oluşturulduğu gerekçesiyle İdari Mahkeme'ye başvuru yapmıştı.

HACIOSMANOĞLU: ÖZBEK'İ KURULA SEVK ETTİRECEĞİM

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kurullarım var, Dursun Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Bana söylediklerinin yüzde 10'unu Etik Kurulu'nda belgelesin, o gün TFF'deki başkanlık görevimi bırakacağım. İspatlayamazsa, o zaman Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde." ifadelerini kullanmıştı.

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