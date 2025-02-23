Ortalık karıştı! Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye veriyor... İşte nedeni

Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında ipler kopuyor. TV100'de konuşan Haluk Yürekli, Galatasaray Kulübü'nün Başkan Dursun Özbek'e verilen cezaları Anayasa Mahkmesi'ne taşıyacağını iddia etti.

ANAYASA MAHKEMESİNE GİDİYORLAR

Sarı-kırmızılıların, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacağı öne sürüldü.

İDARİ MAHKEMEYE BAŞVURULMUŞTU

Galatasaray, Tahkim Kurulu'nun hukuka aykırı şekilde oluşturulduğu gerekçesiyle İdari Mahkeme'ye başvuru yapmıştı.

HACIOSMANOĞLU: ÖZBEK'İ KURULA SEVK ETTİRECEĞİM



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kurullarım var, Dursun Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Bana söylediklerinin yüzde 10'unu Etik Kurulu'nda belgelesin, o gün TFF'deki başkanlık görevimi bırakacağım. İspatlayamazsa, o zaman Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde." ifadelerini kullanmıştı.